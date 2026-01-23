ÁÐ»Ò½Ð»º¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢»Å»öÉüµ¢¤ÎÉÔ°ÂÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»º¸å¤ÎÉÔ°Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ÃæÀî¤Ï¡Ö»ºÁ°»ºµÙ¤Î¾Ç¤ê¤È¡¢»º¸å¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÌá¤é¤Ê¤µ¡£»ºµÙ¤·¤¿¤È¤¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤·¤¹¤´¤¯¾Ç¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¤â¼ÂºÝÁÐ»Ò¤¬¤¦¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿ÈÂÎ¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤ïÀ¸³è¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Ç¡£ÆÈÎ©¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤à¤·¤í¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤êÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¹Í¤¨¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁý¤¨¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª»Å»ö¤ÏÂç¹¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤ÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢À¤³¦°ìÂçÀÚ¤ÊÁÐ»Ò¤ò¤Þ¤â¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤³¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¤©¡×¡Ö¼ê¤òÈ´¤±¤ë½ê¤Ï¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ë´Å¤¨¤Æ¥Ü¥Á¥Ü¥Á¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£