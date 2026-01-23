光る“六連星”エンブレム＆めちゃ広い荷室採用！

スバルは2025年10月29日、ジャパンモビリティショー2025の会場において、新型SUV「トレイルシーカー」の日本仕様を初めて公開しました。

新型トレイルシーカーは、2026年までにトヨタと共同開発する4車種のSUVタイプBEV（電気自動車）のうちの1台で、「ソルテラ」に続く第2弾として国内導入が予定されています。

新型トレイルシーカーの大きな特徴は、スバルを代表するモデルである「アウトバック」をBEVで再現したような「ワゴンSUV」というスタイルにあります。

ベースとなる新型ソルテラ（2025年10月マイナーチェンジ）に比べて全長を155mm、全高を25mm拡大し、ゆとりあるボディサイズを確保しました。

外観は、都会的なソルテラとは対照的に、大型の樹脂クラッディングやルーフレールを備えた無骨で力強いデザインが特徴です。

BEVの象徴であるシックスポイントシグネチャーランプや、光る六連星オーナメントといった意匠は新型ソルテラから継承しつつも、バンパーやサイドガーニッシュ、ホイールなどを専用に新造することで、タフなSUVらしさをより一層強調しています。

内装においても、ブルーとブラックを基調とした上質な素材使いにより、ソルテラとの差別化が図られました。

実用面では、スバルがステーションワゴンの開発で培ってきたノウハウを惜しみなく投入しました。ラゲッジスペースはアウトバックに匹敵する収納力を誇り、悪天候への対策も万全です。

また、雪の付着を防ぐヘッドランプ周辺の造形や全車標準のランプクリーナー、さらにリアワイパーの採用など、冬道や荒天時の視界確保に徹底してこだわりました。

加えて、悪路走破性を高める「X-MODE」や、床下を透過表示するシースルービュー機能も備えており、オフロードでの安心感も抜群です。

驚くべきはその動力性能で、AWDモデルには前後合計280kWの強力なモーターを搭載しています。

開発責任者の井上正彦氏が「スポーツカーのBRZのように楽しいクルマ」と語る通り、0-100km／h加速は4.5秒をマーク。これはガソリン車の「WRX」を1秒近く上回る俊足ぶりですが、BEVならではの滑らかで静かな加速感が味わえる仕上がりになっていると言います。

※ ※ ※

欧州では「e-OUTBACK（イーアウトバック）」という車名で投入される予定ですが、日本では先進的なイメージを強調するべく、北米と同じくトレイルシーカーの名を冠したといいます。

新型トレイルシーカーは2026年春頃に正式発表される見通しです。