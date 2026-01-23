£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£´£¶¥É¥ë¹â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£µËü£´£±£³£µ±ß
NY³ô¼°22Æü¡ÊNY»þ´Ö15:10¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:10¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49424.19¡Ê+346.96¡¡+0.71%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23421.99¡Ê+197.17¡¡+0.85%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡54135¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+395¡¡+0.73%¡Ë
²¤½£³ô¼°22Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10150.05¡Ê+11.96¡¡+0.12%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24856.47¡Ê+295.49¡¡+1.20%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8148.89¡Ê+79.72¡¡+0.99%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.610¡Ê+0.026¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.249¡Ê+0.006¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.848¡Ê-0.014¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.347¡Ê-0.012¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.888¡Ê+0.006¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.474¡Ê+0.016¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.401¡Ê-0.013¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.797¡Ê+0.016¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.237¡Ê-0.039¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á59.38¡Ê-1.24¡¡-2.05%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4917.50¡Ê+80.00¡¡+1.65%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
89750.38¡Ê-430.38¡¡-0.48%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1421Ëü7358±ß¡Ê-68176¡¡-0.48%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
