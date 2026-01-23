「大相撲初場所・１２日目」（２２日、両国国技館）

新大関安青錦が熱海富士との２敗対決を寄り切りで制した。２敗の阿炎が大関琴桜につり出されたため、単独トップに立った。新入幕から６場所連続２桁勝利とし、自身の記録を更新。横綱大の里は関脇高安を寄り切って勝ち越した。横綱豊昇龍は関脇霧島との３敗対決で敗れ、賜杯争いから脱落。平幕の朝乃山、欧勝海、獅司は３敗を守り、１差で６人が追う。

安青錦は熱海富士のかち上げに動じなかった。振られてもあてがいながら、右を差した。頭をつけグイグイと前に出た。「休まず攻めたのが良かった。胸を合わせないよう、少しずつ前に出る気持ちだった」と力強く寄り切った。２敗対決を制し、単独トップ。新入幕から６場所連続２桁勝利で、自身が持つ記録を更新した。

締め込みが群青色から黒色に変わっても、低い体勢で出る相撲は変わらない。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）から譲り受け、４日前から朝稽古でなじませたという。「師匠が最後につけていたものじゃないか。そんなに大きくない。ちょうどいい」と語った。

報道陣から似合っていると水を向けられると「ありがとうございます。親方もそう言っていた」と笑顔。変更した理由は「特にありません」と言うが、師弟で一緒に戦う意味合いか、と問われると「締め込みをつけてもつけなくても（一緒に戦っている）」と答えた。

約５０キロ重い相手を正面突破した。八角理事長（元横綱北勝海）は「土俵際、落ち着いていた。慌てなかったよね。崩れかけるけど崩れない。足に力がないとダメだし、上も力がないと」と評価した。

双葉山以来８９年ぶりの新関脇、新大関場所連覇が見えてきたが「今まで通り自分らしい相撲が取れれば」と涼しい顔。１３日目の相手は豊昇龍。昨年九州場所の優勝決定戦で破った相手の意地も、はねのけそうな勢いだ。