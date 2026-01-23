´ñ´ñ²ø²ø¡ª¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡¢½ÂÃ«¤Î¥»¥ó¥¿ー³¹¤Ë¡ª¡© º£¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ëÊª¸ì¤È¤Ï¡Ä
»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ë¸ä³ÚÈÖÁÈABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù©️ABC¥Æ¥ì¥Ó ©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¿¿±ÉÅÄ¸ÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ø¤Þ¤Á¤Î´ñ´ñ²ø²ø¤ª¤¸¤µ¤ó¡ÙÂè£²ÃÆ¡££±ÄÌÌÜ¤Î¡Ø½ÂÃ«¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î½÷À¡Ê48¡Ë¤«¤é¡£½ÂÃ«¤Î¥»¥ó¥¿ー³¹¤Ë¡¢¤ª¿¬¤¬¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤Ã»¤¤¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÍú¤¤¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£Çò¤¤¥ëー¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÀÖ¤¤¥¹¥Ëー¥«ー¤òÍú¤¡¢¤Ø¤½¤ò½Ð¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢´é¤Ï´°Á´¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡£²Æ¤Ç¤âÅß¤Ç¤â¤½¤Î³Ê¹¥¤Ç¡¢¤â¤¦¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö¡¢¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤â¤¦£±ÄÌ¤Î¡ØÆ¬¤Î¾å¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Î½÷À¡Ê38¡Ë¤«¤é¡£»ä¤Î³¹¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÆ¬¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÇã¤¤Êª¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´¤¯¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¡£¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¼Æ¬¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡££²¤Ä¤Î°ÍÍê¤È¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢ÉÝ¤¯¤ÆÀ¼¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡ØÆ¬¤Î¾å¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¡£¤è¤¯½ÐË×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡È¤ä¤Ã¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢£´Ç¯Á°¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÆ¬¤Ë¾è¤»»Ï¤á¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢º£¤Î£²ℓ¥Ü¥È¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç£²Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¡ÈÆ¬¤Î¾å¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¸÷±É¡×¤È¸ì¤ê¡Ä¡£ÊÒ¤ä½ÂÃ«¥»¥ó¥¿ー³¹¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡È¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤¬¸þ¤³¤¦¤«¤éÊâ¤¤¤ÆÍè¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¶²¤ë¶²¤ëÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿¿±ÉÅÄ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡È¤«¤Ê¤±¤ó¡É¤ÈÌ¾¾è¤ë¤½¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬º£¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î¶ì¤·¤¤¶¶ø¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡Ä¡£¼Â¤Ï¡È´ñ´ñ²ø²ø¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¿®Ç°¤ò´Ó¤¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¯¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¤»¤¤¤äÃµÄå¤Î¡Ø£¶¿Í·»Ëå¤ÎÄ¹ÃË¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¡Ù¡¢´Ö´²Ê¿ÃµÄå¤Î¡ØÀäÂÐ¤ËÌÄ¤«¤Ê¤¤¥Á¥ï¥ï¡ª¡©¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤¿¡£