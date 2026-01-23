ハ・ヨンスが、金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）で韓国芸能事務所の女性社長を好演している。日本での知名度を広めたNHK連続テレビ小説『虎に翼』（2024年度前期）での役とのギャップに、第1話放送後からSNSでは大きな反響が寄せられている状態だ。

韓国・釜山出身のハ・ヨンスは、韓国映画『恋愛の温度』、韓国ドラマ『リッチマン』（『リッチマン、プアウーマン』（フジテレビ系）の韓国リメイク）など話題作に出演しつつ、2022年より拠点を日本に移し活動を開始。2024年度前期放送のNHK連続テレビ小説『虎に翼』で演じた“ヒャンちゃん”こと崔香淑の役が日本のドラマ初出演となった。香淑は、ヒロインの寅子（伊藤沙莉）をはじめ、今年3月に放送の『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』（NHK総合）で主役となるよね（土居志央梨）ら、 明律大学女子部法科の同級生たちと共に“魔女ファイブ”と呼ばれたメインキャラクターの一人だ。

香淑は、ヨンスにとって運命的な役柄だった。香淑は朝鮮半島から日本に渡った留学生で、国は違うがヨンスもまた韓国から日本に来ているという境遇が似ているのだ。香淑は人種や女性としての差別に苦しみながらも、強い意志を持ち困難な状況も乗り越えていく人物。物語序盤の女子部時代には、砂浜に母国での名前「チェ・ヒャンスク」と書いたことで、寅子から「ヒャンちゃん」という愛称をつけられる。弁護士の道を諦めて一度朝鮮へ戻らなければならない香淑を、寅子たちが海へと誘った思い出作り。そこで見せた香淑としてのとびきりの笑顔は香淑の名シーンに数えられる。

朝鮮で出会った汐見（平埜生成）と結婚し、戦後に香淑は再び日本へ。長女・薫を授かり、名前を汐見香子と改めた。再会した寅子へと告げる「崔香淑は捨てたの」というセリフは、朝鮮人であることを隠し通す覚悟、そしてそれが当時日本で生きていくということの厳しい現実を突きつける印象的なシーンだった。

香淑はメガネに後ろで髪を結った出立ちで勉強熱心な学生を印象付ける、言ってしまえば地味な見た目であった。“朝ドラ受け”で知られている『あさイチ』（NHK総合）出演時には、ヨンスの美しいロングヘアとメイクが施された華やかな見た目に、鈴木奈穂子アナウンサーが同じ人物か疑うという一幕もあったほど。その現象が再び『DREAM STAGE』で起きているというわけだ。

『DREAM STAGE』でヨンスが演じているナム・ハヨンは、アイドル事務所「ナム・エンタテイメント」の社長で、元天才音楽プロデューサー吾妻潤（中村倫也）の元恋人。ボーイズグループ「NAZE」をデビューさせるべく、吾妻にプロデュースを依頼することになる。

ナムは登場シーンからして衝撃的だ。ライバル視するアイドルグループ「TORINNER」とそのファンに向けて鋭い眼光を向け、おまけに「チッ」と舌打ち。応援ボードを膝蹴りして投げ捨てるという暴挙にまで出る。オレンジの鮮やかなスカーフにサングラス、トレードマークの豹柄のジャケットというド派手なファッションも特徴的だ。

『DREAM STAGE』は「K-POP版“スポ根”ドラマ」と題し、華やかでありながらひたむきで泥臭いK-POPシーンを描いている。主人公の吾妻をはじめ、NAZEのマネージャー・遠藤水星（池田エライザ）など、ひねくれていたり、不器用だったりと、どこか暗い雰囲気を醸し出す人物が多いなか、事務所の、ひいては『DREAM STAGE』全体を明るくしているのが、ナムという人物のポジションだ。

ナムは笑っているか、怒っているかのどちらか、というほどに前向きかつサバサバとした性格の持ち主。カフェで「ゆるさなーい！」と大声で叫んだかと思えば、「ワンワン」と吾妻に愛らしく手招きをしたり、「まだ飲むぞ～！ イェーイ！」と笑顔で乾杯をしたり。元恋人ということもあり吾妻とはゼロ距離まで顔を近づける。『虎に翼』のヒャンちゃんのイメージオンリーの視聴者にとってはクラクラするようなあざとさも兼ね備えたキャラだ。

ただ、愛情深く、自分の価値観や信念を強く持っている部分は、香淑、そしてハ・ヨンス自身にも通ずる要素のように感じる。デビューという夢を掴むことができるのは10万人に1人。それでも吾妻とNAZEメンバーたちは夢の果てにある舞台・国立競技場を目指すことを誓った。目を輝かせNAZEを見つめる吾妻の姿に、ナムは「見ててって言ったでしょ。ああいうやつなの」とマネージャーの遠藤に話す。それはNAZEのメンバーを、吾妻を信じているからこそ言えるセリフだ。NAZEのメンバー・ゴンが幼い頃に生き別れた母（斉藤由貴）をナムがライブに誘うシーンがあるが、そこではフォーマルな服装を着用しており、事務所のCEOとしての誠実な態度もしっかりと打ち出されている。

『虎に翼』以来、およそ1年ぶりの連ドラ出演となったハ・ヨンス。以前、筆者が彼女にインタビューした際、「日本語で演技をするのが自分にとっては永遠の勉強」と話しているのを『DREAM STAGE』を観ていて思い出した（※）。第1話時点では『虎に翼』よりもセリフ量も多く、展開も早いナムという役は、香淑とはまた違った魅力と、演じる上での難しさがあるように感じる。ヨンスのように、日本に拠点を移して活動している俳優は、あまり例のない数少ない存在だ。『DREAM STAGE』という新たな運命的な役を弾みに、日本と韓国を繋ぐ俳優として彼女の夢への挑戦は続いていく。

（文＝渡辺彰浩）