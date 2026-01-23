フェイエノールトvsS・グラーツ 試合記録
【ELリーグフェーズ第7節】(スタディオン・フェイエノールト)
フェイエノールト 3-0(前半1-0)S・グラーツ
<得点者>
[フ]渡辺剛(5分)、アニス・ハジ・ムーサ(68分)、ゴンサロ・ボルジェス(90分)
<警告>
[フ]アニス・ハジ・ムーサ(30分)、ファン・インボム(37分)
[S]A. Malić(39分)
観衆:32,858人
├渡辺剛がEL初ゴールの大仕事!! 上田綺世も復帰した“崖っぷち”フェイエノールト、待望の新年初勝利で逆転PO行きの可能性残す
└渡辺剛が得意の頭でEL初ゴール!! 不調続くフェイエノールトに先制点もたらす
