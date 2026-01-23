旗手怜央、前田大然のアシストから先制弾も前半に退場…セルティックはボローニャと2-2ドロー
[1.22 EL第7節 ボローニャ 2-2 セルティック]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第7節が22日に行われ、24位セルティック(スコットランド)はアウェーで13位ボローニャ(イタリア)と2-2で引き分けた。日本人ではMF旗手怜央とFW前田大然がスタメン出場。旗手は今大会3点目を記録したが、前半のうちに退場処分を受けた。
セルティックが敵地スタディオ・レナート・ダッラーラに乗り込んだ一戦。前半6分、チームとして高い位置からプレッシャーをかけると、前田がペナルティエリア右でGKウカシュ・スコルプスキのパスをカットする。前田からフリーでボールをもらった旗手が右足で難なく流し込み、先制ゴールを挙げた。
ところが前半34分、旗手がカウンターで攻め上がる際に相手を倒し、2枚目のイエローカードで退場。セルティックは同40分、右CKの流れからDFオーストン・トラスティーが決めて2-0とするが、後半は耐える時間が続く。
自陣に押し込まれる中、後半13分にボローニャのFWタイス・ダリンガに1点を返されると、同27分にはFWジョナサン・ロウに同点弾を献上。その後もゴールを脅かされながら逆転は許さず、辛くも2-2で試合を終えた。
守備でも奮闘した前田はフル出場。セルティックの最終節となる第8節は29日に開催され、ホームでユトレヒト(オランダ)と対決する。
