[1.22 EL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá ¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È 3-0 ¥·¥å¥È¥ë¥à¡¦¥°¥é¡¼¥Ä]
¡¡UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¤Ï22Æü¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤¬Â·¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È(¥ª¥é¥ó¥À)¤¬¥·¥å¥È¥ë¥à¡¦¥°¥é¡¼¥Ä(¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢)¤ò3-0¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤ÏÁ°È¾5Ê¬¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤ëEL½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¾¡Íø¤ËÆ³¤¯Âç»Å»ö¡£¾åÅÄ¤â¸ø¼°Àï2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀïÀþÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂÔË¾¤Î¿·Ç¯½éÇòÀ±¤Ç¡¢16¶¯¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¹Ô¤¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«Ë¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏºòÇ¯12·î11Æü¤ÎELÂè6Àá¥¹¥Æ¥¢¥¦¥¢¡¦¥Ö¥«¥ì¥¹¥ÈÀï¤«¤é¸ø¼°Àï6»î¹ç¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë(2Ê¬¤±4ÇÔ)¤Ê¤«¡¢EL¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡Íø¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÀï¡£¾åÅÄ¤Ï·Ú¤¤¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Á°Àá¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥àÀï(¡ü3-4)¤«¤é2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀïÀþÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÅÏÊÕ¤âCB¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾5Ê¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯ÀèÀ©¤·¤¿¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿±¦CK¤òFW¥¢¥Ë¥¹¡¦¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ¬¤ò¿¶¤Ã¤¿µ»¤¢¤ê¤Î°ì·â¤Çº¸¾å¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤ÏEL6»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¤³¤ì¤¬½é¥´¡¼¥ë¡£²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ïº£Ç¯8·î12Æü¤Î²¤½£CLÍ½Áª3²óÀï¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§Àï(¡ü2-5)¤Ç¤Î2¥´¡¼¥ë¤ËÂ³¤¯3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Á°Àá¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤«¤éÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Ì¾ÍÀÈÔ²ó¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏS¡¦¥°¥é¡¼¥Ä¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯Î¿¤°¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¾åÅÄ¤Ë¸«¤»¾ì¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Á°È¾18Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤¿MF¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÏÈ¤ò³°¤ì¡¢¾åÅÄ¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤ËÅ·¤ò¸«¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±43Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËºÆ¤ÓÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤âÏÈ³°¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾6Ê¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¾åÅÄ¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÇÁê¼êDF¤òÀ©¤·¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥¹¡£¼õ¤±¤¿¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ÎÀµÌÌ¤ËÈô¤ó¤À¤¬¡¢¾åÅÄ¤¬º£ÅÙ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±16Ê¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÇÛÎ¸¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¤ÏFW¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾24Ê¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏÁê¼êCK¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤òGK¥Æ¥£¥â¥ó¡¦¥Ù¥ì¥ó¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥Ñ¥ó¥È¥¥Ã¥¯¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¡£¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿MF¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢MF¥»¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬ºÆ¤Ó±¦¤ËÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¥¸¡¦¥à¡¼¥µ¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢2-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾40Ê¬¡¢ºÆ¤Ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éMF¥µ¥¤¥ë¡¦¥é¥ê¥ó¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç3-0¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬º£Âç²ñ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ24°Ì¤È¤Î»ÃÄê¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò1¤È¤·¡¢ºÇ½ªÀá¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¤Ç¤ÎµÕÅ¾¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¹Ô¤¤Ë¤«¤¹¤«¤ÊË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
