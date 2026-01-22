ジミー チュウが小木“Poggy”基史をメンズコレクションのスタイル・キュレーターに任命

「ジミー チュウ（JIMMY CHOO）」が、小木“Poggy”基史をメンズコレクションのスタイル・キュレーターに任命した。

【画像をもっと見る】

小木は、ファッションキュレーター・クリエイティブディレクターとして国内外のブランドとのコラボレーションやショップ、イベントなどのキュレーションなど多方面で活動している。

クリエイティブ・ディレクターのサンドラ・チョイ（Sandra Choi）と小木が手掛けたジミー チュウの2026年スプリングコレクションは、英国の伝統的な靴作りと日本の仕立ての感性を融合し、「バー ホールドオール（BAR HOLDALL）」「バー バーティカルトート（BAR VERTICAL TOTE）」などのバッグや、「ダイヤモンド X II（DIAMOND X II）」「ダイヤモンド フレックス（DIAMOND FLEX）」「コーヴ（COVE）」サンダルといったシューズを製作した。

キャンペーンヴィジュアルは日本で撮影。小木本人のほか、アーティストのデヴォン・ターンブル（Devon Turnbull）、「トラッドマンズ ボンサイ（TRADMAN’S BONSAI）」創設者の小島鉄平をモデルに起用した。

◾️ジミー チュウ：公式オンラインストア