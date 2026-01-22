「プラダ ビューティ（PRADA BEAUTY）」が、ブランド初のリップグロス「プラダ リフレクション リキッド バーム グロス」（全10色、各5940円）を3月13日に発売する。プラダ ビューティ トウキョウと公式オンラインストアでは、3月6日から先行販売する。

プラダ リフレクション リキッド バーム グロスは、ブランドのシグネチャーアイテムである「プラダ バーム」に着想し、メイクアイテムとケア効果の両立を目指して開発した。ヒアルロン酸やスクワランなどの保湿成分を配合。長時間唇を保湿して、反射するような輝きを演出。ふっくらとしたなめらかな唇へと導く。アプリケーターは、唇の輪郭に正確に沿うようにデザインしたトライアングル型で、簡単かつ正確な塗布を可能にする。

深みのあるバーガンディから洗練されたナチュラルピンクまで、さまざまな肌タイプになじみやすいカラーシェードを8色揃え、重ね付けでも単色使いでも使用できる。また、プラダ バームを象徴する「グリーン バーム」と「バナナバーム」にインスパイアされた2色も用意する。

