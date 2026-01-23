¡ÚAJCÇÕ¡Û¥¥ó¥°ÀûÉ÷ºÆ¤Ó¡¡¥Á¥ã¥Ã¥¯¥Í¥¤¥È¤È3ÅÙÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç»²Àï¡Öµ³¾è¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÇÏ¡×
¡¡ºòÇ¯¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Ê¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ë¤Ç½÷Àµ³¼ê½é¤ÎJRAÊ¿ÃÏG1À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°¡Ê35¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬Ã»´üµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡¢º£½µ¤«¤é2·î23Æü¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Çµ³¾è¤¹¤ë¡£AJCÇÕ¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥¯¥Í¥¤¥È¤È3ÅÙÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¡È¥¥ó¥°°¹¡Ê¤Í¤¨¡Ë¤µ¤ó¡É¡£´¨ÇÈ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹·ã¥¢¥Ä¤Ê¶¥ÇÏ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥ó¥°°¹¤µ¤ó¤¬º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡¡Ã»´üÌÈµö¼èÆÀ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¡£24Ç¯¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¥Í¥¤¥È¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÄ©¤ó¤ÀAJCÇÕ¤Ç³°¹ñ¿Í½÷Àµ³¼ê¤È¤·¤Æ½é¤ÎJRAÊ¿ÃÏ½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ºòÇ¯¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇJRA½Å¾Þ6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ»Ë¤Ë³Î¤«¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥¥ó¥°¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬À¨¤¯²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯16¾¡¡¢25Ç¯28¾¡¤È¾¡¤ÁÀ±¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¹äÏÓ¤È¹ª¤ß¤Ê¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤â¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Á°È¤ò°ì¾¡¤Ç¤âÂ¿¤¯µó¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ä¶¤¨¤Ø¡½¡½¡£¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼SÏ¢ÇÆ¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ïº£½µ¤ÎAJCÇÕ¤ÇJRA½Å¾Þ7¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦¡£3ÅÙÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¥Í¥¤¥È¤Ï¡¢24Ç¯¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹¤ò¶¦¤ËÀ©¤·¤¿ÁêËÀ¤Ç¡Öµ³¾è¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÇÏ¡×¡£¥ì¡¼¥ó¤¬µ³¾è¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¡Ê5Ãå¡Ë¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖG1¥¯¥é¥¹¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤Þ¤À´èÄ¥¤ì¤ëÇÏ¤À¤È»×¤¦¡£º£Ç¯¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¥ó¥°°¹¤µ¤ó¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥¥ó¥°°¹¤µ¤ó¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡£X¤Ç¤Ï¡È¥¥ó¥°¤Îµ¢´Ô¡É¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´¿·Þ¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£µ¤²¹30ÅÙÄ¶¤¨¤Î¿¿²Æ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¾¼ê¤¬¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ËÇ®µ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡¡¡þ¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°¡¡1990Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£14Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢µ³¼êÌÈµö¼èÆÀ¡£25¡Á26Ç¯¥·¡¼¥º¥óÀ®ÀÓ156Àï12¾¡¡Ê¹ë½£NSWÃÏ¶è16°Ì¡¢22Æü»þÅÀ¡Ë¡£JRAÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï345Àï45¾¡¡¢½Å¾Þ6¾¡¡£23Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥º¡ÊWASJ¡Ë¤ÏÁí¹ç2°Ì¡£¿È¸µ°ú¼õÄ´¶µ»Õ¤ÏËÙÀë¹Ô»Õ¡¢·ÀÌóÇÏ¼ç¤Ï¶â»Ò¿¿¿Í¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡£1¥á¡¼¥È¥ë54¡¢51¥¥í¡£