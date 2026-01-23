¡ÚÆ£¸¶¹À¤ËÊ¹¤¯¡Û18Ç¯Á°¡¢²¸»Õ±óÆ£¼Â»á¤Î»àµî¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ö¼«Ê¬¤â»à¤Î¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¡¿Ï¢ºÜ²¼
±é²Î²Î¼êÆ£¸¶¹À¡Ê65¡Ë¤¬14Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö½½¾¡¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë½÷¤Ç¤¹¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Àï¸å²ÎÍØ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî¶Ê²È±óÆ£¼Â»á¤ÎºÇ¸å¤ÎÆâÄï»Ò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Ï¤ä32Ç¯¡£Æü²Ý¤À¤Ã¤¿±óÆ£É×ºÊ¤ÎÊè»²¤ê¤Ï¡¢Êè¤¬±óÆ£»á¤Î¸Î¶¿¡¦¿·³ã¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¸å¤Ç¤â1Æü¤â·ç¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£3²óÏ¢ºÜ¤ÎºÇ½ª²ó¡£¡Ú¾¾ËÜµ×¡Û
¡Ý23ºÐ¤Î»þ¤Ë¡¢±óÆ£»á¤«¤é¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤¬²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÃÇÇ°¡£¤Ç¤â30ºÐ¤ÇÇ°´ê¤ÎÄï»ÒÆþ¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿
¤Ï¤¤¡£Åö»þ¤Ï²¬»³¸©¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¿²µ¯¤¤ò¤·¤ÆÄ¹µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ï·ù¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ï1ÅÙ¤À¤«¤é¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£20ÂåÁ°È¾¤Ç²Î¼ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢µ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£±óÆ£ÀèÀ¸¤Ë¡Ö²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÄï»Ò¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀèÀ¸¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ö3ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤ê¤â²Î¤¬¹¥¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ý²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤»×¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤â1Ç¯´Ö¡¢Ìç¤ò¤¿¤¿¤Â³¤±¤¿¤ê¡¢Äï»ÒÆþ¤ê¸å¤â1Ç¯´Ö¤ÏÆÊÌÚ¸©¤ÎÆá¿Ü¤Î»³Ãæ¤Ç1¿Í¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÊÂ¤Î°Õ»×¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è
¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈÕÇ¯¤Ë±óÆ£ÀèÀ¸¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤¹¤°¤Ëµã¤¯¤·¼å¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤Ç¤â¤·¤Ä¤³¤¯Íè¤ë¡£°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«¶¯¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý32Ç¯¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢±óÆ£»á¤«¤é¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤È¤«
¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤Ç08Ç¯10·î¤Ë¿ùÊÂ¸ø²ñÆ²¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤¬±óÆ£ÀèÀ¸¤ÈºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ1¶Ê¡¢¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÀèÀ¸¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¹À¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤ò¤ª¤ä¤¸¤À¤È»×¤¨¡£²¶¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ÆÎÞ¤òÎ®¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤â¤½¤Î¤³¤È¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î¤ËÀèÀ¸¤ÏÎ¹Î©¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÝËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í
¤Ï¤¤¡£¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Î¸å¤Ë1²ó¡¢¤ªÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÍè¤¤¡£¾Æ¤Ä»¤ò¿©¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤«¤é¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤ª¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡Æ£¸¶¹À¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë6·î23Æü¡¢²¬»³¡¦ÀÖÈØ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£23ºÐ¤Î»þ¤Ë±óÆ£¼Â»á¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤¬²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÃÇÇ°¡£30ºÐ¤ÇÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢3Ç¯¤ÎÆâÄï»Ò¤ò¤Ø¤Æ94Ç¯¤Ë¡Ö¿¿¾ð¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¤Î¾¾Èø·ÝÇ½¾Þ¡Ö²ÎÍØ·ÝÇ½¿·¿Í¾Þ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£178¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿B¡£