沢口靖子、『科捜研の女』涙のクランクアップ！ 今夜FINAL放送「マリコも人間として成長しました」
今夜1月23日20時から放送されるドラマ『科捜研の女 FINAL』（テレビ朝日系）が、このほどクランクアップ。主演・沢口靖子は瞳を潤ませながら、「この作品の撮影で、みなさんと過ごした日々は、人生の宝物です。また、成長した自分になって、みなさまと再会できることを願っています」とあいさつした。
【写真】ついに今夜――『科捜研の女 FINAL』場面写真ギャラリー
1999年10月のスタート以来、現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続け、放送300回にわたった科学捜査ミステリードラマ『科捜研の女』シリーズは、本作で26年間の歴史に幕を下ろす。
クランクアップ当日、最後の撮影が終了した瞬間、スタジオは盛大な拍手に包まれ、キャスト＆スタッフが科捜研のラボセット前に集合。監督から大きな花束を受け取った沢口は一礼してスピーチを始めるが、実はこの日のために歴代スタッフも多数集結しており、それに気づいた沢口は「懐かしいみなさまも駆けつけてくださって、お顔を見るだけでちょっと気持ちがこみあげてしまいました」と、瞳を潤ませた。
その後、沢口はあふれそうになる涙をこらえながら、「マリコは“科学は嘘をつかない。”という言葉が口ぐせで科学一辺倒でしたが、この《FINAL》では、論文からみんなの気持ちを読み解いて、人間として成長したなあと感じた作品でした。そして私も、『科捜研の女』に出会ったことで、俳優としてたくさん学ばせていただきました。この作品の撮影で、みなさんと過ごした日々は、人生の宝物です」と力強くあいさつ。
最後に深々とお辞儀して感謝を表す沢口に、キャスト、スタッフから惜しみない拍手が贈られた。
沢口のクランクアップ映像は、番組公式SNSなどで公開中。
番組では《FINAL》放送に向けて『科捜研の女』5大メモリアルプロジェクトを展開してきたが、最後の第5弾として、放送当日の本日朝から沢口がテレビ朝日の番組に次々出演、“電波ジャック”する。
出演番組は『グッド！モーニング』(4時55分、一部地域を除く）、『羽鳥慎一モーニングショー』（8時）、『大下容子ワイド！スクランブル』（10時25分、一部地域を除く）に生出演するほか、『ザワつく！金曜日』（18時50分、一部地域を除く) にも出演する。
ドラマ『科捜研の女 FINAL』は、テレビ朝日系にて1月23日20時放送。
※沢口靖子（榊マリコ 役）クランクアップコメント全文は以下の通り。
＜沢口靖子（榊マリコ 役）クランクアップコメント全文＞
懐かしいみなさまも駆けつけてくださって、お顔を見るだけで気持ちがこみあげてしまいました。ありがとうございます。
無事にクランクアップを迎えることができました。みなさまも本当にお疲れ様でした。
クランクインの日に、いつも感じていたことがあります。1年も空いているのに、まるで昨日まで撮影を続けてきたかのような…。いつも温かくてアットホームで、心地のいい現場を作っていただいていたなあ、と…。
榊マリコは「科学は嘘をつかない」という言葉が口ぐせで科学一辺倒でしたが、この《FINAL》では、論文からみんなの気持ちを読み解いて、人間として成長したなあと感じた作品でした。
そして私も『科捜研の女』に出会ったことで、俳優としてたくさん学ばせていただきました。この作品の撮影で、みなさんと過ごした日々は、人生の宝物です。また、成長した自分になって、みなさまと再会できることを願っています。本当にありがとうございました。
