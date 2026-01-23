オリックス・山下舜平大投手（２３）が２２日、大阪市内の球団施設で自主トレを公開した。２０２６年シーズンの開幕投手を目指すことを宣言。昨年１２月に、２００４年アテネ五輪陸上男子ハンマー投げ金メダリストで前スポーツ庁長官の室伏広治氏の指導も受けた右腕が、大役を射止める。

充実の表情だった。狙うは２３年以来、自身２度目の開幕投手の座。「まずはその開幕を目指して、全力で準備したい」。強いられるのは宮城、九里ら先輩投手との競争。引くつもりはない。

準備着々だ。昨年は腰のコンディション不良で出遅れた。再発防止策を模索したところ、医師が吉田正尚（レッドソックス）と同じ縁で、吉田からトレーニング動画が送られてきた。「丁寧な動画を何個も送ってくれて」。さらに吉田とともに室伏氏のもとで自主トレを敢行し、体幹強化に励んだ。

好感触を得て球春を待つ。春季キャンプ中での１６０キロ計測も視野に。新球・カットボールや体幹を意識したフォーム改良も上々。「１年間完走して規定投球回もクリアしたい」。開幕投手へ名乗りを上げた右腕が仕上げていく。