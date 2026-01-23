µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¡¡Â§ËÜ¤ÈºÆ¶¦±é¡Ö¤Þ¤µ¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×´¿·Þ£Æ£Á°ÜÀÒ¡¡£±£³Ç¯ÅìËÌ¤Ë´¿´î¤â¤¿¤é¤·¤¿·àÅª¥·¡¼¥º¥óºÆ¸½¤Ø
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ç¤ÏºÂ¤é¤»¤¿Êá¼ê¤Ë£³£¶µå¤òÅê¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤È¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥êºÆ¶¦±é¤Ë¤â¾Ð´é¡£ÅìËÌ¤Ë´¿´î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿£±£³Ç¯¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤¬º£ÅÙ¤Ïµð¿Í¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡Âç´¨ÇÈ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÎóÅç¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ïÇ®¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤¬ÎÏ¶¯¤¯ÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£¡ÖÁ´¤Æ½çÄ´¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¸åÇÚ¤Î»³ºê¤äÀ¾´Ü¤é¤â¸«¤Ä¤á¤ëÃæ¤ÇÅê¤¸¤¿¡¢ÊÑ²½µå¤ò´Þ¤á¤¿Á´µå¼ï¡£Îý½¬¸å¤ËÁý¤¨¤¿¾Ð¤ß¤Ë¤Ï¡¢¼«¿®¤È½¼¼Â´¶¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡Ö£±Ç¯ÄÌ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¤¤¤Åêµå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤é¡×¤ÈÌÏº÷Ãæ¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÍ¥¾¡¡×¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤Î¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢²ç¤ò¸¦¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Îµá¤á¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¤Ø¡¢³ÚÅ·»þÂå¤ËÆ±Î½¤À¤Ã¤¿Â§ËÜ¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÆ¶¦±é¤Ë¶»¤Ï¹âÌÄ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿±ï¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È·è°Õ¡£É½¾ð¤Ï¼«Á³¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìËÌ¤Ë´¿´î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿£±£³Ç¯¤«¤é¡¢£±£³Ç¯¸å¤Ë¿·Å·ÃÏ¤ÇºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£¡Ö¤â¤¦º£¤Ç¤Ï¸½Ìò¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î£±¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¦Æ®¤òÀÀ¤¦¤â¡¢¡ÖÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¸µ¤â¸«¤Ä¤á¤¿ÅÄÃæ¾¡£º£ÅÙ¤Ïµð¿Í¤ËÉñÂæ¤òÊÑ¤¨¡¢·àÅª¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÆ¸½¤òÁÀ¤¦¡£