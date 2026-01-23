将棋の加藤一二三（かとう・ひふみ）九段が２２日午前３時１５分、肺炎のため東京都済生会中央病院で死去した。８６歳。福岡県出身。通夜は２７日午後７時半、告別式は２８日午後１時半から、東京・カトリック麹町聖イグナチオ教会で。喪主は長男順一さん。史上最年少（当時）の１４歳７カ月でプロ入りし、「神武以来（じんむこのかた）の天才」と称された。最年長の７７歳５カ月まで現役を続行し、名人などタイトル８期を獲得。「ひふみん」の愛称で親しまれ、２０１７年の引退後は、テレビ番組にも多数出演した。

将棋の才能のみならず、天性の明るさ、豪快さなど、全てにおいて型破りだった将棋界の大スターが、静かにこの世を去った。関係者によると、昨秋ごろから体調を崩しがちだったといい、所属事務所の関係者によると、最後の仕事は昨夏に行った日清食品「カレーメシ」のＣＭ撮影だった。

最年少と最年長の記録を打ち立て続けた棋士人生だった。１９５４年８月、１４歳７カ月と史上初めて中学生で四段に昇段しプロ入り。２０１６年９月に藤井聡太四段（現六冠）が１４歳２カ月で更新するまで、６２年にわたって残る最年少記録を打ち立てた。

順位戦では同年のＣ級２組から４期連続で１期抜けを達成し、史上最年少（１８歳３カ月）でＡ級八段に。これは藤井六冠でも破れず、現在も残る最年少記録となっている。タイトル戦では先輩の大山康晴十五世名人、同年代の中原誠十六世名人、米長邦雄永世棋聖、後輩の谷川浩司十七世名人らとしのぎを削り、名人１期を含む歴代１０位タイの８期を獲得した。

将棋に対する熱量は他を圧倒し、生涯現役にこだわった。名人経験者として初めてＢ級２組に陥落後も指し続け、２０１７年のフリークラスへの陥落（年齢制限により強制引退）まで棋士生活を続行。１６年１２月には、藤井聡太四段（当時）のデビュー戦で対局した。現役最終盤の１７年１月には最年長現役棋士記録、対局記録、勝利記録を、それぞれ７７歳０カ月で更新した。

盤上では徹底した居飛車党で、特に銀を攻めに繰り出す「棒銀」へのこだわりを貫いた。１９９０年代後半には「矢倉３七銀」戦法でも一時代を築き、１７年の第４４回将棋大賞では、生涯をかけて新手を追求する姿勢などが評価され、特別賞と升田幸三特別賞をＷ受賞した。

引退後は多弁かつ独特なキャラクターでテレビなどメディアに引っ張りだことなり、「ひふみん」の愛称で親しまれた。常に笑みを浮かべ、早口でまくし立てるように話す姿はユーモラスに映り、老若男女の人気者に。とりわけ藤井六冠の対局時にはテレビのワイドショーに数多く出演し、独自の視点で藤井将棋を解説した。

敬虔なカトリック教徒で、１９７０年に洗礼を受け、洗礼名「パウロ」を授かった。８６年にはローマ教皇ヨハネ・パウロ２世から聖シルベストロ教皇騎士団勲章を授与されるなど、熱心に活動していた。

◆加藤一二三（かとう・ひふみ）１９４０年１月１日生まれ、福岡県嘉麻市出身。５４年８月に四段に昇段し当時の史上最年少記録を更新。２０１７年６月、竜王戦６組昇級者決定戦で高野智史四段に敗れ現役引退。同月に宮城・仙台白百合女子大学の客員教授に就任。引退後はタレント、コメンテーターとして活躍。通算成績は対局数２５０５（歴代１位）、１３２４勝（同４位）１１８０敗（同１位）１持将棋、勝率．５２９。