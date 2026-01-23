TOB´ü¸Â2·î20Æü¤Ë±äÄ¹¡¡¥ï¡¼¥Ê¡¼½ä¤ê¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¤Î¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤Ï22Æü¡¢Æ±¶È¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡ÊWBD¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤Î´ü¸Â¤òº£·î21Æü¤«¤é2·î20Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü¸Â¤Î±äÄ¹¤Ï2²óÌÜ¡£WBD¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎÇäµÑÄó°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë½ñÌÌ¤òÊÆÅö¶É¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡ÖÀ¤³¦¤ÎÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®²ÃÆþ¼Ô¤ÎÌó43¡ó¤ò°®¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¶¥ÁèÄã²¼¤ÇÎÁ¶â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£