女優の加藤ローサ（40）が22日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜後8・58）に出演。子育て中の失敗を振り返った。

VTR間のトークで「子育て中にやらかした失敗」として、加藤は「子供が忘れ物をよくするタイプで。学校に持って行かなきゃいけない物を忘れたことがあって」と、子供の忘れ物を届けた時に失敗したという。

子供が通っている学校については「（家から）遠い学校に通っているんですね。電車で」と徒歩圏内ではなく「忘れちゃうと学校まで持って行ったりするの大変っていうのがあって、家を出て行った瞬間に忘れたって気付いて。私、パジャマだったんだけど、（朝の）6時台だしと思って、すっぴん、パジャマのまま駅まで追いかけた」と、そのままの格好で急いで忘れ物を届けた。

その結果、後日、近所の人から「この間、パジャマで全速力で走ってなかった?」と目撃されていたことが分かった。当時の自身の行動に「それはめちゃくちゃやっちゃったなと思って。ただのチェックの本当のパジャマだった。もうダメなやつ」と反省した。

加藤は2011年に松井大輔氏と結婚。同年に長男、14年に次男を出産。昨年8月に離婚を公表した。