谷端が、新人でただ一人、宜野座組に入った。この日で新人合同自主トレ第4クールを終えた若虎。藤川監督ら1軍首脳陣が見守る舞台を前に、「（宜野座、具志川）どっちのスタートにしろ、僕の中ではけがをしないように完走するということは決めている」と力強く完走を宣言した。

そのための準備も着々と進む。スケールアップだ。5日の入寮から3週間弱というわずかな期間で、体重は82キロから3キロ増の85キロと自己最高を更新。加えてSGL尼崎の最新鋭施設をフル活用して全体練習終了後にも「おかわり練習」を敢行。夕食後に約1時間のマシン打撃を日課とした結果、「すごく打球速度が上がっている。トレーニングも増えて、食事もすごく気を使って体重も増えている中で、成果が出ていると思う」と確かな手応えを感じ取っている。

佐藤、森下、大山ら球界を代表する主力選手の動きを間近で観察し、そのエッセンスを貪欲に吸収もできる宜野座キャンプ。胸を躍らせてもおかしくはないが、まずは「あいさつをして名前を覚えてもらうことから」と新人らしく身を投じる構えだ。セールスポイントである打撃を生かすためにも「いかに早くプロの球に慣れるか」と順序立てて青写真を描く。プレースタイル同様、堅実かつ着実に歩みを進める。

「僕自身、開幕1軍が目標。キャンプ初日から全力でやっていきたいと思う」

完走を遂げたとき、「25」の背中は、今より一回りも二回りも大きく成長しているに違いない。 （長谷川 柚香）