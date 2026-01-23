ショーツ選びに悩む女性へ。LunaSaraが支持される理由と快適さの秘密

生理期間中のショーツ選びに、違和感や不快感を覚えたことはありませんか。そんな悩みに寄り添う存在として注目を集めているのが、オーブから誕生したサニタリーショーツ「LunaSara（ルナサラ）」です。2025年11月の正式発売以降、口コミを中心に人気が広がり、Amazonランキングでも高評価を獲得。履き心地を徹底的に追求した一枚は、毎月の憂うつな期間を少し前向きにしてくれる存在として、多くの女性たちの支持を集めています♡

不快感を軽減する通気性と肌ざわり

LunaSaraの大きな特長は、サニタリーショーツ特有のゴワつきやムレ感を抑える設計です。オリジナルのメッシュ生地を採用することで、通気性を確保しながらもカサカサ音を感じにくい仕上がりに。

直接肌に触れるクロッチ部分は綿100％、本体生地も綿93％と、デリケートな時期の肌にやさしい素材を使用しています。

さらに、洗濯表示などのタグは生地に直接プリントすることで、チクチク感を軽減。長時間着用してもストレスを感じにくい履き心地が魅力です。

締め付けないのに安心感のあるフィット感

生理中のお腹まわりの不快感に着目し、LunaSaraでは独自の幅広ウエストデザインを採用しています。

一般的なゴム仕様ではなく、伸縮性のあるメッシュ生地を折り返して面で支える構造のため、締め付け感を抑えながらもしっかりフィット。

腹部をやさしく包み込むような感覚で、動いてもズレにくく安心して過ごせます。防水生地は薄めながらも防水性能は十分で、就寝時の使用でも心強い設計となっています。

声から生まれたLunaSaraのものづくり

LunaSara（ルナサラ）サニタリーショーツ

参考価格：2,380円

LunaSaraは、2025年夏にAmazonでテスト販売され即完売。その際に集まった声を反映し、改良を重ねて正式販売に至りました。

開発の背景には、代表自身の体験から生まれた「生理期間も前向きに過ごしてほしい」という想いがあります。既存商品の構造を分解・検証し、不快感の原因を一つひとつ見直した結果、現在の形に。

サイズ選びの不安に対応するため、サイズ交換・全額返金保証を導入している点も、安心して選ばれている理由のひとつです。

サイズ：M／L／XL／3L（カラー：ブラック（3枚セット）／マルチカラー（チャコールグレー・ヘザーグレー・デカルトグリーンの3枚セット））

（※1：Amazonランキングサニタリーショーツ部門／2026年1月22日現在）

毎月をやさしく支える一枚として

LunaSara（ルナサラ）サニタリーショーツは、履き心地・素材・設計のすべてにおいて女性の声を大切にした一枚です。

サイズはM・L・XL・3Lの4展開、カラーはブラック3枚セット、またはチャコールグレー・ヘザーグレー・デカルトグリーンのマルチカラー3枚セットを用意。

参考価格は2,380円です。毎月訪れる生理期間を、少しでも快適に、そして前向きに過ごしたい方に寄り添う存在として、これからも注目したいショーツです♪