ＮＰＢは２２日、２６年シーズンのファーム試合日程を発表した。今季から導入される「１リーグ３地区制」により、西地区に位置する阪神は中地区や東地区と頻繁に交流戦を行う日程が組まれた。甲子園球場での１軍戦の前にＳＧＬで２軍戦が行われる“親子ゲーム”が増え、両方に出場して実績を積むことが可能に。６月には巨人戦が予定されており、２軍本拠地ＳＧＬで史上初となる伝統の一戦が行われる。

ファーム改革により、今季から２軍戦は大きく姿を変えることになる。昨季はウエスタン・リーグに所属した阪神は「１リーグ３地区制」により「西地区」への所属が決まり、オリックス、広島、ソフトバンクと争うことになる。昨季からは主に三つの変革がもたらされた。

一つ目はＳＧＬの２軍デーゲームと甲子園の１軍ナイターゲームを同日開催する「親子ゲーム」の増加だ。２５年の４試合から９試合に変更となる。この改革はＳＧＬと甲子園の距離が近い阪神にこそメリットがある。

２軍の試合に出場した後、そのまま１軍の試合に出場することができるため、打席数の確保や、実戦感覚の維持が期待されている。昨年は中川や栄枝ら１軍での出場機会が少ない選手が親子ゲームで参加した。今季も、出場機会に恵まれない若手選手にとっては大きなチャンスとなる。

二つ目は主催試合のナイター開催の増加だ。２５年の７３試合から２６年は７６試合となる。特に６月２３日から８月２３日までの２カ月間に行われる２３試合は全てナイターで開催される。熱中症対策で選手、ファンの安全性を考慮した決定となった。

三つ目は「１リーグ３地区制」による交流試合の開催だ。６月２６日からの３連戦は対巨人が組まれた。ＳＧＬで初めてとなる伝統の一戦が開催されることになる。