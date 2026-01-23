GRヤリスと“同価格帯”に並ぶ世界最高峰GT

1.6リッター3気筒ターボを搭載する最新国産スポーツと、6リッター級W12エンジンを積む超高級GT。

本来なら交わることのない2台が、価格という一点で並んでしまう――それこそが中古車市場の奥深さといえるでしょう。

【画像】超カッコいい！ これが“格安”高級外車「ベントレー」です！（47枚）

世界ラリー選手権を制したマシンの血を引くトヨタ「GRヤリス」は、ホモロゲーションモデルという成り立ちからも、走りに特化した国産スポーツカーとして高く評価されています。

新車価格（消費税込）は競技用グレードを除いても448万円から582万5000円と、Bセグメントとしては異例の高価格帯に位置します。

この価格帯まで来ると、「同じ金額でほかに面白いクルマはないのか」と考え始める人も少なくありません。そんなクルマ好きの想像力を刺激する存在が、中古車市場に現れています。それが、ベントレーのフラッグシップGTクーペ「コンチネンタルGT」です。

初代コンチネンタルGTは2003年に登場。フォルクスワーゲングループ傘下に入った新生ベントレーを象徴するモデルとして開発され、丸目4灯ヘッドライトを備えたエレガントかつ迫力あるスタイルで一躍注目を集めました。

最大のトピックは、やはりパワートレインでしょう。搭載されるのは、当時としても極めて珍しかったW型12気筒ツインターボエンジン。最高出力560馬力、最大トルク650Nmというモンスター級のスペックを誇り、その圧倒的なパワーをフルタイム4WDで路面に伝えます。四輪駆動という点では、GRヤリスと共通する部分もあります。

このW12エンジンは、単にパワフルなだけでなく、驚くほど滑らかに回るフィーリングでも知られていました。多くのV12エンジン以上にシルキーだと評され、高速巡航時の静粛性と余裕は“世界最高峰のGTカー”と呼ばれるにふさわしいものだったといえます。

新車時の価格は2000万円超。限られた層だけが味わえたこの贅沢なGTカーも、時を経て中古車相場は大きく変化しました。現在では平均的な掲載価格が約300万円前後まで下がり、条件次第ではGRヤリスと同等、あるいはそれ以下の予算で手に入るケースも見られます。

もちろん注意点もあります。W12エンジンを搭載する超高級車だけに、維持費や故障リスクは覚悟が必要です。購入時には整備履歴の確認や、専門知識を持つショップ選びが欠かせません。それでもなお、「一度は12気筒エンジンを味わってみたい」という欲求を刺激する存在であることは間違いないでしょう。

こうした禁断の選択肢に対し、SNSでは「12気筒エンジンは魅力」「乗ってみたい」「そんなに安くなるんだ」といった驚きの声が上がる一方で、「故障が多そう」「衝撃の維持費が待っていそう」と、冷静な意見も見られます。

最新の国産スポーツを選ぶか、それとも中古で世界最高峰のGTを味わうか。GRヤリスと同価格帯に並んでしまったベントレー・コンチネンタルGTは、多くのクルマ好きにとって“究極の妄想比較”を楽しませてくれる存在となっているようです。