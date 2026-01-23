母「300万借金で結婚資金に手出した」旦那「150万の腕時計買った」…家計トラブルで家庭崩壊！？
1月になり、今年は家計簿をしっかりつけて管理していこうと思っている方もいるのではないでしょうか。食費や子どもの習い事などの出費を見直すなかで、これまで見て見ぬふりをしてきた「お金の問題」が浮き彫りになる家庭も少なくないかもしれません。
エピソード1：「母の借金が300万！？」娘の結婚資金にも手を出した理由は？
みのり（仮名）さんは、結婚を控えたある日、母・幸子（仮名）の借金が300万円に膨らんでいる事実を知ります。これまで母は「家計が苦しい」と言い、度々みのりさんからお金を借りていましたが、翌月には返済があり、深く疑っていませんでした。
しかし突然の告白で、借金返済に自分の結婚資金まで使われていたことが判明します。結婚資金は父が長年かけて貯めたものでした。相談もなく手を付けられた現実に、みのりさんは怒りと悲しみを抑えられません。
事情を聴くために実家へ行くと、憔悴しきった母がいました。「どうしてもっと早く言ってくれなかったの！？」と母に詰め寄っていたところを、仕事場にいるはずの父に聞かれてしまったのです。みのりさんが事情を把握する前に、頑固で厳格な父が母の借金を知ってしまった。修羅場の予感です……。
エピソード2：家計は無視！突然150万円の高級腕時計を買ってきた夫
小学生の子ども2人を育てるAさんはパートで、夫の年収は600万円です。ある日、Aさんは夫の机に置かれた高級腕時計を見つけます。気になって調べてみると腕時計の価格は150万円。住宅ローンと教育費で余裕のない家計に、衝撃が走りました。
夫は相談もなくローンで高級腕時計を購入し、「受け取る側の器の問題」と言い放ったのです。毎月3万5千円の支払いは、家計に頼るつもりだったのでしょう。
ついにAさんのイライラはピークに達し、「家計が火の車なのに150万円もする腕時計を、相談もなしに買うことが問題なんだよ！」と声を荒らげてしまいます。夫のお小遣いは月3万円で、すでに足りません。夫はオークションで物を売ってやりくりするつもりだと言っていますが……どこまでできるか見ものです。頑張って！
エピソード3：専業主婦の限界。責められる家計管理
加奈子（仮名）さんは、夫の悟（仮名）さんと2歳の息子と暮らす専業主婦です。妊娠を機に仕事を辞め、家計管理を任されてきました。夫は飲み会でおごるなど見栄っ張りなこともありましたが、加えて新車2台をローンで買ったこともあり固定費だけで26万円を超えていました。加奈子さんは残り2〜4万円で食費や日用品をまかなう生活に限界を感じていました。
何度も家計の現状を説明しましたが、悟は「専業主婦なのにやりくりが下手」と責めるばかりだったのです。赤字の月は独身時代の加奈子さんの貯金を切り崩し、それでも足りず、ついにクレジットカードのリボ払いに手を出してしまいます。
やがてリボ払いは請求書で発覚。悟さんは加奈子さんに相談することなく義両親に頭を下げ、50万円を借りて一括返済します。生活費が足りなくて、追い詰められた結果だったと説明しても、悟さんは耳を貸しません。それどころか、ボーナスで20万円を上乗せして義両親に返済すると言う始末です。結婚の挨拶の際「若い嫁の方がいい、女に学歴なんぞいらん」と面と向かって言われたことを思い出しました……。もう身も心もボロボロです。離婚するしか道はないのでしょうか。
家計は夫婦で目を向けて
数字を夫婦で共有せず、感情だけで判断すれば、家計も関係も崩れてしまうのではないでしょうか。将来への不安を減らすためにも、早い段階でお金について話し合い、現実から目を背けない姿勢が求められているのかもしれません。
編集・あいぼん
