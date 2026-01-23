公示が迫る衆院選。1月22日、日本維新の会は新潟1区と新潟2区の立候補予定者による出馬会見を開きました。2区では現職2人と新人2人の4人による争いとなる見込みです。

■かつては協力関係も…菊田議員と国定議員の議席争い再び

燕市で行われた小正月の伝統行事・さいの神。燃え上がる炎を前に、こちらも火花を散らす2人の姿が。



【中道改革連合 菊田真紀子 衆院議員】

「どうぞ健康で、午年のごとく活躍される、全力で駆け抜ける良い一年にしてください」





■中道・菊田議員 “中道”への参加表明し与党と対峙へ

【自民党 国定勇人 衆院議員】「皆様にとりまして、素晴らしい一年になりますことを心から祈念したい」衆院選・新潟2区で出馬する、立憲民主党から新党・中道改革連合に参加した現職の菊田真紀子さんと自民党の現職・国定勇人さんです。ともに来賓として参加したものの、互いに言葉を交わすことはありませんでした。1議席を争うライバル関係の2人ですが、かつては違いました。2003年に三条市などを含む旧新潟4区で初当選し、8期を務めている菊田さん。その応援をしていたのが、2006年から14年間、三条市長を務めていた国定さんです。しかし、その後、市長を辞職した国定さんが前々回の衆院選で自民党公認候補として新潟4区で出馬すると…【国定勇人 氏（2021年）】「（菊田氏が）政府から予算をしっかり持ってきてくれたのは14年間の三条市長人生の中で、（民主党政権だった）たったの3年間」【菊田真紀子 氏（2021年）】「（国定氏が）党派ではなく、県央・三条のため力を発揮してくれる代議士を応援すると、私を応援してくださったことを忘れてはいない」協力関係から一転、議席を争う関係に。この時は約200票差の大接戦で菊田さんが勝利し、国定さんは比例復活。区割りが変わった前回は菊田さんが2区で出馬、国定さんは比例単独で出馬し、ともに当選しましたが、今回、自民党が国定さんを2区の公認に選定したことから再びの対決となります。【中道改革連合 菊田真紀子 衆院議員】「キャリアもあるし、根強い支援者も大勢いるし、それから加えて今の高市政権の支持率が大変高いということで、大変な強敵」

大接戦を演じた相手との再びの戦いを前に警戒を口にするする菊田さん。この日は緊急に開かれた立憲民主党県連の会合で、公明党と立ち上げた新党『中道改革連合』をめぐる対応を協議しました。



【中道改革連合 菊田真紀子 衆院議員】

「新党名があまりにも昭和の香りがぷんぷんで、私としては『えっ？』という感じだが…」



こう本音を漏らしながらも新党に参加し、与党と対峙していくことを決めました。



【中道改革連合 菊田真紀子 衆院議員】

「本当に大きな賭け。乾坤一擲の勝負になるが、右傾化している自民党と維新という政権与党に対し、私どもは平和を守る。それから専守防衛に徹する」

■自民・国定議員 “高市人気”追い風にリベンジへ

一方の国定さん。前回、比例単独での出馬だった分、2区内での活動で遅れをとるものの…



【自民党 国定勇人 衆院議員】

「どの政党こそが、この国政を、この日本を育て上げることができるのか、自民党しか責任ある国家運営をすることができない」



政権与党としての政策実行力や大臣政務官を務めた経験を前面にアピールを行っています。



県カヌー協会の会長として招かれた会合の場でも…



【自民党 国定勇人 衆院議員】

「皆様からの要望をしっかり賜りながら、このスポーツ界をめぐるハード・ソフト面で精一杯ご支援していく」



これまで連立を組んでいた公明党の票が離れることに警戒しながらも、高市政権の支持率の高さを追い風にリベンジを果たしたい考えです。



【自民党 国定勇人 衆院議員】

「相手がどうかよりも私たち自身が何を訴えどのようにこの地域を導いていくのか。高市首相が掲げる、特に物価高の状況の中で、私たち政権与党にできることは責任ある積極財政をいかに前に進めるか」

■参政・平井氏 参院選では約20万票獲得 再び旋風を

そんな2人の戦いに割って入ろうというのが、参政党の新人・平井恵里子さん。



【参政党 平井恵里子 氏】

「政治家のための政治が行われている。国民の方を向いてもいない」



国政初挑戦となった去年夏の参院選では20万票あまりを獲得し、台風の目に。



その勢いを借り、SNSを駆使した活動報告を続けるほか、地元・三条市を中心に辻立ちを重ねるなど、地道な活動で支持者を増やし、再び旋風を起こしたい考えです。



【参政党 平井恵里子 氏】

「ほとんど参院選の時と変わらないが、何も解決していないので、消費税の廃止は一丁目一番地。現職が相手にいるので、なかなか手ごわいと思うが、参政党の訴えたいことを分かりやすく伝えることができればいい」

■維新・金井氏 2人の子を持つ母が出馬を表明

さらに1月22日新たに…



【日本維新の会 金井典子 氏】

「（周りの）保護者の方と話をする。そのときに、物価高の問題をいつも皆さん話している」



日本維新の会の新人、金井典子さんも新潟2区での出馬を表明。2人の子を持つ母として物価高対策を訴えます。



【日本維新の会 金井典子 氏】

「一市民として、一人の母として皆さんの声を届ける。私自身、そちらを強みとしてアピールしたい」



4人で1つの議席を争う見込みの新潟2区。衆院選の公示が迫っています。