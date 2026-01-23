◇加藤一二三さん死去 86歳

加藤一二三さんの訃報を受け、藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝が22日、日本将棋連盟を通じて追悼コメントを発表した。

中学生棋士の“先輩”が旅立ったことに「このたびの訃報に大変驚いておりますが、安らかに天に召されられたことと思います。心より平安をお祈りしております」とつづった。

2人の初対局は2016年12月に指された藤井のデビュー戦。当時史上最高齢だった76歳の加藤さんと、史上最年少14歳の藤井。62歳差の対局は日本中から注目を集めた。対局は110手で藤井が勝利。敗れた加藤さんは「うまく負かされた」と評価していた。

デビューから破竹の勢いで勝ち進み、伝説の公式戦29連勝をマークした藤井。加藤さんは自身が持つ最年少記録を藤井が次々に更新する姿を見守ってきた。初めて公式戦で敗れた時は「人生も、将棋も、勝負は常に負けた地点から始まる」などとエールを送り、藤井の将棋については「あんな魅力的な将棋を指す人を見たことがない」とラジオ番組で話した。亡くなる直前にも病院のベッドで藤井の対局に注目して棋譜を並べ、一つの対局を数日かけてじっくり研究していたという。

藤井は「長きにわたり将棋界を代表する棋士としてご活躍されたことに深く敬意を表するとともに、信念を貫く姿勢をじかに学ばせていただいたことに改めて感謝を申し上げます」としのんだ。加藤さんが絶賛した若き才能は、これからも将棋界を盛り上げていく。