◇加藤一二三さん死去 86歳

【悼む】おしなべて言うなら棋士は「負けず嫌い」の塊だ。中でも加藤さんはその極みに位置していたと思う。

旧将棋会館での17年6月20日は今も忘れない。負ければ引退という対局に臨んだ加藤さんだが、夜戦に入って徐々に敗色濃厚となる。午後8時10分に投了するやいなや、殺到する報道陣をやり過ごすように退室。私は幸運にも階下へのエレベーターに同乗できたものの、顔を真っ赤に上気させたまま、メディアの問いかけには一切答えない。自ら手配していたタクシーにするりと乗り込み、あっという間に去って行った。

敗戦の悔しさをここまであらわにするとは思わなかったが、本人は後に「引退の報告をまず家族にするため」の行動だったと明かしている。自身のSNSにはその夜のうちに心境を投稿するなど、律義な一面も感じた。

引退後はワイドショーやイベントなどで持ち味のマシンガントークを披露。将棋ファンの拡大に貢献した。そんなメディア活動のさなか、「次に藤井聡太さんと対戦したら勝つ自信がある」と発言したことがある。負けん気の強さは引退後も消えていなかった。だから囲碁界のように引退制度がなければ亡くなる直前まで現役を続けていたと確信している。 （将棋担当・我満 晴朗）