²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¡¡ÌÌ¼±¤Ê¤¤£Ó£Ë£Å¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â²÷Âú¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Ö¾´ý¡×¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿
¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¡Ê¤¸¤ó¤à¤³¤Î¤«¤¿¡Ë¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢à¤Ò¤Õ¤ß¤óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¾´ý´ý»Î¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬£²£²Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡££¸£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¾´ý¤Î¸½ÌòºÇ¹âÎð¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä°ìÊý¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Â¹À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤â¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¾´ý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÍí¤ß¡¢à¤Ò¤Õ¤ß¤ó¸Æ¤Óá¤Ë¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¡²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦¡¡¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î£²£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°£³»þ£±£µÊ¬¡¢ÅÔÆâÉÂ±¡¤Ë¤ÆÇÙ±ê¤Î¤¿¤á£¸£¶ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï£±£¹£µ£´Ç¯¤ËÅö»þ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î£±£´ºÐ£·¤«·î¤Ç¥×¥í´ý»Î¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ì¾¿Í¤Ê¤É¥¿¥¤¥È¥ë£¸´ü¤ò³ÍÆÀ¡£ºÇ¹âÎð¾¡Íø¡¢¸½Ìò¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢ÄÌ»»ÂÐ¶É¿ô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ÈÕÇ¯¤Ïà¤Ò¤Õ¤ß¤óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢£²£°£±£·Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡££²£²Ç¯¤Ë¤Ï¾´ý¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÖÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤ËÅö»þ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯£±£´ºÐ£²¤«·î¤Ç»ÍÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æÁïÂÀÏ»´§¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢à£¶£²ºÐº¹ÂÐ·èá¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾´ý³¦¤ËàÆ£°æÁïÂÀ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ý»Î¤Î¡Ö¾¡Éé¤á¤·¡×¤âÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¡£¤â¤Ã¤È¤â²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢½ÐÁ°¤Ç¾¡Éé¤á¤·¤È¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Ê½Å¡×¤òÃíÊ¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£Âç¿©´Á¤Ç¡¢Í¼¿©¤Ç¥Á¥¥ó¥«¥ÄÄê¿©¤È¥«¥¥Õ¥é¥¤Äê¿©¤òÆ±»þ¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ËÂçÎÌ¤ÎÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ë¤Ê¤É¡¢Æ£°æÏ»´§ÅÐ¾ì¤ÎÁ°¤«¤éà¾¡Éé¤á¤·ÅÁÀâá¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï£±£·Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂàÁ°¤«¤é¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¾´ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Î°Õ¤ò¶¯¤¯¤·¡¢Â¹À¤Âå¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£¶Ç¯£±£±·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¾´ý¹¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿³ùÅÄºÚ·î¤«¤é½Ð±é¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢²÷Âú¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç£²¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤·¤ç¤¦¤®ÂÐ·è¡×¤ä¡Ö¥À¥ó¥¹ÂÐ·è¡×¤Ê¤É£³ËÜ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ö°ìÆó»°ÀèÀ¸¤Ï¡Ø¼ã¤¤»Ò¤¬¾´ý¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¤È¾Ð´é¡£³ùÅÄ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾´ý¤ò»Ï¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¡¢³ùÅÄ¤È¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÂ¹¤Û¤ÉÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤È¶¦±é¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤â¡ØÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤¿¤¤¡Ù¤Èà¾´ý°¦á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òÃæ¿´¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£±£·Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ç¡Ö¤Ò¤Õ¤ß¤ó¡×¤¬¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ø¤Ò¤Õ¤ß¡Á¤ó¡ª¡Ù¤È¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¸·¤·¤¤¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯Î©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢à¤Ò¤Õ¤ß¤ó¸Æ¤Óá¤Ï¡Ø¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°úÂà¸å¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤ËµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£