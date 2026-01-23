阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２２日、春季キャンプ初日から猛アピールすると誓った。この日、兵庫・西宮市内のホテルで行われた１、２軍合同スタッフ会議でルーキー唯一の宜野座組スタートが決定。「開幕１軍を目標にしている。キャンプ初日から全力でやっていきたい」と闘志を込めた。

谷端は尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」での新人合同自主トレに参加。５日の入寮時に８２キロだった体重が８５キロまで増えていると明かし「打球速度が上がっていて、食事もすごく気を使って体重も増えて成果も出ていると思う。いい感じにきている」と手応えを口にした。「素晴らしい指導者の方、先輩方がいると思うので、この１か月でなるべくたくさん吸収してレベルアップしたい」と気合を入れた。（中野 雄太）

◆谷端 将伍（たにはた・しょうご）２００４年３月１７日、石川県生まれ。２１歳。星稜での３年夏の県大会は準々決勝まで進出したが、チームのコロナ感染のため出場辞退。甲子園出場経験はなし。日大では１年春からリーグ戦に出場。１７８センチ、８５キロ。右投右打。