男性7人組「IMP.」が21、22の両日、初の全国アリーナツアーの横浜アリーナ公演を行った。2日間3公演で計約4万5000人を動員。憧れ続けた会場に立った喜びとPINKY.（ピンキー、ファンの総称）への感謝を胸に、7人ははじける笑顔でステージに立った。

立ち見が出るほど多くのPINKY.が詰めかけ、色とりどりのペンライトが揺れた。最年少の松井奏（25）は見渡しながら「横アリ、かなったな。泣きそうになっちゃったよ、これだよな。見たかった景色」とかみしめた。基俊介（29）は「みんなの声聞こえてるよ」と大歓声に感謝した。

「IMP.の世界へ、ようこそ！」。背中を追いかけてきた先輩たちが立ち、結成当初からの夢だった舞台で躍動した。オープニングナンバーは最新アルバム「MAGenter」のリード曲「KISS」。無数の炎を上げて汗だくになりながら全力で踊った。セクシーな表情や子供のようにはじける笑顔などで魅了。約2時間30分で、デビュー曲「CRUISIN’」など28曲を披露した。

今回のツアーは10日に兵庫で開幕し、6都市19公演で20万人を動員する予定。横浜アリーナ公演では、神奈川県出身の椿泰我（27）が「上から下まで誰一人置いていかない！」と宣言した通り、2階席までトロッコで巡り一体となった。同所公演限定で後輩グループの「wink first」とトレーニー（研修生）の計36人も登場。先輩たちの背中を追いかけてきた7人が、背中を追われる存在になった。

横アリは目標であり通過点。横原悠毅（29）は「俺らの夢なんてここから！」と呼びかけ、鈴木大河（27）は「もっと大きなステージに、もっとステキな景色を見せます」と宣言。7人とPINKY.の旅は始まったばかりだ。 （高原 俊太）