広島のサンドロ・ファビアン外野手（27）が来日から一夜明けた22日、広島市南区のマツダスタジアムを訪問。新井貴浩監督（48）からレギュラーのお墨付きを得て臨む2年目に向け「期待に応えたい。監督に後悔はさせない」と決意を新たにした。1年目の昨季、チーム最多の17本塁打、65打点をマークした優良助っ人。今季も主軸としての活躍に期待大だ。

同僚のモンテロとともに、故郷のドミニカ共和国から羽田空港を経て前日21日夜、広島入りした一夜明け。ファビアンは長旅の疲れも見せずに、所用で訪れたマツダスタジアムで取材に応じた。

「（広島に戻ってくることができて）凄く満足しているし、凄くうれしい気持ちです」

宮崎・日南市で始まる春季1次キャンプまで、あと10日。準備は万端だ。「1月に入ってから、体はしっかり動かし始めている。打撃も守備も、全て取り組んでいた」と話した通り、トレーニングの強度を上げつつ、すでに技術練習にも入っていると強調した。

「日本とアメリカの野球はスタイルが全く違う。日本で学んだのは、我慢強くアプローチしていくこと。日本の野球に適応できるよう、そこの部分にフォーカスしてオフはトレーニングしてきた」

1年目から日本野球に適応した。138試合に出場し、打率・276、ともにチームトップの17本塁打、65打点をマーク。その実績を踏まえ、新井監督は「ポジションが決まっているのはファビアンと小園だけ。残りは白紙」と明言している。

「うれしい。そう思ってくださり、感謝の気持ちでいっぱい。何とか期待に応えたい。私をそういうふうに言ったことを、監督に後悔させないように、できることを続けたい」

盟友でもあるモンテロと共闘して臨む2年目の今季。決意新たに勝利への貢献を誓う。

「モンテロと私が健康で1年間戦い抜くことができれば、チームにとって非常にプラスになると捉えている。彼と一緒にケガをせずに戦い抜きたい」

勤勉な助っ人。パワーと卓越したコンタクト力を武器に、今季も打線をけん引する。 （江尾 卓也）