オリックスの吉田輝星投手が、球速155キロ到達への意欲を示した。毎年恒例の鹿児島・鹿屋体育大学での自主トレを終え、今年初めて大阪・舞洲の球団施設でトレーニング。「まだ140キロぐらいしか出ていないので、あと15キロぐらい。トミー・ジョン（明け）なので球速が速くなって帰りたいですし、まずは150に戻したい」と、改めて直球の強化を誓った。

ともにトミー・ジョン手術からの再起を誓い、「＃トミー・ジョン界隈」と間柄を表現する宇田川は既に143キロを計測。球速面では一歩先を行かれた現状も、「元が違うじゃないですか（吉田の自己最速が152キロ、宇田川の自己最速は159キロ）！昨日久しぶりに会ってその話もしましたけど。あの人についていけば、そのうち自己最速を更新しているんじゃないかと思うので。負けないように頑張りたい」と火花を散らす。

この日新年4度目のブルペン投球を行った宇田川も、「力感7割のバランスを意識していいフォームで投げられている。出そうとしていなくても140キロぐらい出ているので、自分の中では期待できるのかなと」と順調な調整ぶりを口にした。吉田は2月のキャンプ中、宇田川は3月中に実戦復帰を目指して調整中。過酷なリハビリを乗り越え、切磋琢磨（せっさたくま）の末にたくましくなった姿で復帰を目指す。

（阪井 日向）