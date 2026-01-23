あるぞ、2月中の大台！オリックス・山下が、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開。最速で2月中に160キロを計測し、自身2度目の開幕投手へアピールすることを誓った。

「2月は寒さもある中でどれだけ出るか、とてもいい指標になるので。（160キロ）出したいなと思います」

今年、すでにブルペンでは最速153キロを計測。今オフはプロ入り後初めて育成やリハビリの段階から外れ、ケガなくシーズンを投げきるためのフォーム調整に取り組んでいる最中だ。「あまり力を入れずに球速も出ている」。12月中旬に3日間にわたって合同自主トレを行った、前スポーツ庁長官で04年アテネ五輪男子ハンマー投げ金メダリストの室伏広治氏（51）から受けた苦言を糧とし、鍛錬に励んでいる。

「（自分が）弱すぎて、“トレーニング、やっていないな”と。スピードもパワーも、全部足りない」

オリックス内では誰もが認めるストイックな野球小僧。だが「世界の室伏」に間近で触れ、「今までやってきたことが恥ずかしくなる…。まだまだと思えたことがよかった」と自らの伸びしろを再確認した。現時点で未定の開幕投手へ、「1人しか投げられないですし、準備した結果が出る。目指しながらやっていきたい」。2月の宮崎では、周囲の度肝を抜くパフォーマンスが見られそうだ。 （阪井 日向）