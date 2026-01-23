『科捜研の女 FINAL』ついに放送！沢口靖子、涙のクランクアップ　コメントも到着

1999年10月にスタートした沢口靖子主演『科捜研の女』。

本日1月23日（金）、ついにシリーズの集大成となる『科捜研の女 FINAL』が放送される。

放送直前、沢口靖子のクランクアップのコメントが到着した。

◆「マリコも自分も成長した」沢口靖子が涙

クランクアップ当日――。

最後の撮影が終了した瞬間、スタジオは盛大な拍手に包まれ、キャスト・スタッフが科捜研のラボセット前に集合。

監督から大きな花束を受け取った沢口は一礼してスピーチをはじめるが、実はこの日のために歴代スタッフも多数集結しており、それに気づいた沢口は「懐かしいみなさまも駆けつけてくださって、お顔を見るだけでちょっと気持ちがこみあげてしまいました」と瞳を潤ませる。

その後、沢口はあふれそうになる涙をこらえながら、

「マリコは“科学は嘘をつかない”という言葉が口ぐせで科学一辺倒でしたが、この《FINAL》では、論文からみんなの気持ちを読み解いて、人間として成長したなあと感じた作品でした。そして私も、『科捜研の女』に出会ったことで、俳優としてたくさん学ばせていただきました。この作品の撮影で、みなさんと過ごした日々は、人生の宝物です」

と力強く挨拶。最後に深々とお辞儀して感謝を表す沢口に、キャスト・スタッフから惜しみない拍手が贈られた。

◆沢口靖子 クランクアップコメント（全文）

懐かしいみなさまも駆けつけてくださって、お顔を見るだけで気持ちがこみあげてしまいました。ありがとうございます。

無事にクランクアップを迎えることができました。みなさまも本当にお疲れ様でした。

クランクインの日に、いつも感じていたことがあります。1年も空いているのに、まるで昨日まで撮影を続けてきたかのような…。いつも温かくてアットホームで、心地のいい現場を作っていただいていたなあ、と…。

榊マリコは「科学は嘘をつかない」という言葉が口ぐせで科学一辺倒でしたが、この《FINAL》では、論文からみんなの気持ちを読み解いて、人間として成長したなあと感じた作品でした。

そして私も『科捜研の女』に出会ったことで、俳優としてたくさん学ばせていただきました。この作品の撮影で、みなさんと過ごした日々は、人生の宝物です。また、成長した自分になって、みなさまと再会できることを願っています。本当にありがとうございました。