¡ÖÃ¯¤À¡© ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¡×¡Ö¶¼°Ò¤À¤Ê¡×¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¤¬20ºÐ¤ÎÅ¨FW¤ËÁûÁ³¡ª¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¶¯¤¤¡×¡Ö¿·»þÂå¤Î¥¸¥ë¡¼¡×
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²ù¤·¤¤¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤â¤¢¤ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡£±·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£·Àá¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¸å¡¢°ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤â¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¡¢CL¤Ç¤âÍ£°ì¤ÎÌµÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥¤¥ó¥Æ¥ë¤À¤¬¡¢¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¼ã¼êFW¥Ô¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤Ë¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Î20ºÐ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥Ä¥£¥¢¤Ø¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËÉüµ¢¡£¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¥Ö´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤â¤¢¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£´ÆÀÅÀ¡¢£¶¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡190¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¶þ¶¯¤ÊÆùÂÎ¤ò¶î»È¤·¡¢Á°Àþ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤â¤¤¤È¤ï¤º¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¼ã¼ê¤ÎÌöÆ°¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´¶¿´¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡ØSport Mediaset¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¶¯¤¤¤Ê¡×
¡Ö¥Ô¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤Ï¶¼°Ò¤À¤Ê¡×
¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¤·¤«¤â¤Þ¤À20ºÐ¤À¡×
¡Ö¤³¤Î¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤ÏÎÉ¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡×
¡Ö¤³¤Î¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤Ã¤ÆÃ¯¤À¡© ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¡×
¡Ö¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬Ë¾¤à¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¤è¤¦¡×
¡Ö¤³¤Î¥Ô¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÇä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¿·»þÂå¤Î¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥¸¥ë¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¤é»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¡£Æ°¤¤Ï¥¯¥ì¥Ð¡¼¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢¹â¤µ¤È½Å¤µ¤«¤é£¹ÈÖ¤È¤·¤Æ¤ÎºÍ³Ð¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡×
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÍË¾³ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤ÏÆüËÜ¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¡È£²ºÐ¾å¡É¤Î´Ú¹ñ·âÇË¤ÎÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂÐÀï¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ¦Ë¹¡ª¡ÖÆüËÜ¤Ï£²ºÐ²¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡£±·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£·Àá¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¸å¡¢°ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤â¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¡¢CL¤Ç¤âÍ£°ì¤ÎÌµÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥¤¥ó¥Æ¥ë¤À¤¬¡¢¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¼ã¼êFW¥Ô¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤Ë¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡190¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¶þ¶¯¤ÊÆùÂÎ¤ò¶î»È¤·¡¢Á°Àþ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤â¤¤¤È¤ï¤º¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¼ã¼ê¤ÎÌöÆ°¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â´¶¿´¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡ØSport Mediaset¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¶¯¤¤¤Ê¡×
¡Ö¥Ô¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤Ï¶¼°Ò¤À¤Ê¡×
¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¤·¤«¤â¤Þ¤À20ºÐ¤À¡×
¡Ö¤³¤Î¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤ÏÎÉ¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡×
¡Ö¤³¤Î¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤Ã¤ÆÃ¯¤À¡© ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¡×
¡Ö¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬Ë¾¤à¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¤è¤¦¡×
¡Ö¤³¤Î¥Ô¥ª¡¦¥¨¥¹¥Ý¡¼¥¸¥È¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÇä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¿·»þÂå¤Î¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥¸¥ë¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤òÍÂ¤±¤¿¤é»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤µ¤½¤¦¡£Æ°¤¤Ï¥¯¥ì¥Ð¡¼¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢¹â¤µ¤È½Å¤µ¤«¤é£¹ÈÖ¤È¤·¤Æ¤ÎºÍ³Ð¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡×
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÍË¾³ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤ÏÆüËÜ¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¡È£²ºÐ¾å¡É¤Î´Ú¹ñ·âÇË¤ÎÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂÐÀï¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ¦Ë¹¡ª¡ÖÆüËÜ¤Ï£²ºÐ²¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û