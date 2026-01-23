「日本、日本、日本！」「また来た」日本サッカー界にもたらされた“公式発表”に韓国メディアが驚愕！「衝撃だ」「明らかに先を行っている」
NECでプレーしていた20歳のFW塩貝健人は１月20日、ドイツ１部のヴォルフスブルクへの移籍が決定した。2030年６月30日までの長期契約、背番号７は期待の表われと言えるだろう。
24年夏に慶応大を休学してオランダに渡ったストライカーが、早くも５大リーグへのステップアップを果たしたという事実に、驚きを隠しきれなかったのが韓国のメディアだ。
『Xports News』は「日本、日本、日本！衝撃の公式発表。また来た。慶応大出身の20歳の日本人ストライカー、欧州進出からわずか２年で５大リーグ入り」と見出しを打ち、次のように報じた。
「20歳の日本人新人ストライカーが、欧州進出からわずか２年でメジャーリーグ入りの夢を叶えた。オランダで驚異的な得点力を見せつけたシオガイが、ドイツ・ブンデスリーガのヴォルフスブルクに加入したのだ」
同メディアは「シオガイは今シーズン、エールディビジでは先発出場がわずか１試合のみだったもにもかかわらず、12試合に出場して7ゴールを挙げ、その実力を発揮した。出場時間は限られているものの、その決定力は５大リーグへのステップアップの礎となっている」と綴り、こう続けた。
「オランダリーグで華々しい活躍を見せたシオガイは、ヨーロッパ進出からわずか２年でドイツへ移籍した。５大リーグの一つであるブンデスリーガで実力を発揮できれば、日本代表への招集も現実味を帯びてくるだろう」
そして、自国の選手と比較し、「韓国人選手の５大リーグへのステップアップが遅れている一方で、日本サッカーは着実に有能な選手を輩出しており、明らかに先を行っており、注目に値する」と驚嘆した。
サムライ戦士が次々に５大リーグに参戦しているという状況に、いささか焦燥感も募っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
