女優の加藤ローサ（40）が22日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」（木曜後8・58）に出演。小学校の通学時に大変だったことを振り返った。

VTR間のトークで「通学時に大変だったこと」として加藤は「小学校3年生までおじいちゃんのお家に住んでいた。鹿児島県なんですけど、出身が」と切り出した。

祖父の家で生活していた時は「山の中で。小学校まで2時間くらいかけて歩いて通ってた」と明かし、MCのユースケ・サンタマリアは驚きの表情。続けて「近所にも同年代、お家が全然ないので、台風が来て集団下校という時も一応先生がついてきてくれて。集団というか2人で」と集団下校ができなかったと振り返った。

この通学の様子にユースケが「それちょっと暗くなったら街灯とかもないでしょ」と伝えると、加藤は「ないです!何で分かるんですか!?」と仰天。この反応に「そういうとこは大体ないから!街灯が。2時間もかかるところは街灯ないんですよ。普通」と容易に想像できると大笑い。

また、2時間もかけて小学校に通っていたことに「子供でなかなかないじゃん。苦じゃなかった?それは全然?」と尋ねると、加藤は「苦でしたよ!苦でした」と真顔で返してユースケを苦笑いさせた。