２月８日投開票の衆院選は、主要政党がそろって消費税の減税を公約する構図になった。

明確な財源のめどがないまま、社会保障制度の根幹を支える消費税について、減税を競うとは無責任というほかない。金融市場が発する警告を軽視すべきではない。

立憲民主、公明両党が結成した新党「中道改革連合」は、食料品の消費税率８％を恒久的にゼロとする方針を打ち出した。自民党も、２年間に限り飲食料品を消費税の対象としないことを柱とする衆院選の公約を発表した。

広く公平に負担を求める消費税は、国民の強い反発の中で、３代の内閣にわたる粘り強い努力によって、１９８９年に導入された歴史を忘れてはならない。大平、中曽根、竹下の歴代首相は国民の理解を得ることに心血を注いだ。

今は年金や医療、介護など社会保障の安定財源として位置づけられ、税収は年約２５兆円に上る。

食料品の税率をゼロにすれば、国と地方で年５兆円の税収減となる。代替財源がなければ、社会保障給付の削減が避けられない。

自民党は「国民政党」として政権担当能力に自負を持ってきたはずだ。国政選挙で消費減税を公約するのは初めてのことである。

高市首相は持論である消費減税について、首相就任当初は慎重姿勢を取ってきた。一転して、公約に掲げたのは、野党との争点を回避する狙いもあるのだろう。

「検討を加速」という含みを残す表現にとどめているが、減税の方向性に同調するような方針を示すことは、消費減税の既成事実化につながりかねない。

中道改革の野田共同代表も、節操がなさすぎる。野田氏は、民主党政権時に首相として消費税率を１０％に引き上げる改革を進め、財政再建の必要性を説いていた。

財源確保策に関して政府系ファンドの創設案も浮上しているが、ファンドの創設は、政府保有資産の活用策として別途議論すべき性格のものである。

食料品などの物価高は、円安の影響が大きい。財政への懸念で円安が進めば、消費減税による恩恵は吹き飛んでしまうだろう。複雑な経済への影響を無視して、消費減税のメリットだけ訴えるのは大衆迎合策に他ならない。

財政悪化への警戒で超長期の金利が２０日に異常な急騰を見せた。ベッセント米財務長官は、米長期金利にも波及したとの見方を示した。日本が国際市場混乱の一因とされるのは避けねばならない。