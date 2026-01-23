前大阪府知事の吉村洋文氏（日本維新の会代表）が仕掛けた出直し知事選が２２日告示された。

２５日告示の大阪市長選とのダブル選となる。吉村氏は「大阪都構想」への３度目の挑戦を掲げるが、ダブル選実施の表明から告示までわずか１週間という異例の短さで、日本維新の会以外の政党は対抗馬を立てなかった。有権者からは「なぜ今、選挙なのか」と戸惑いの声が聞かれた。

２２日午前、大阪市中央区の南海難波駅前で第一声に臨んだ吉村氏は演説の冒頭、「今回の選挙に反対意見が多いことはわかります」として謝罪した。

吉村氏は高市首相が衆院解散を検討していると報道された直後の１５日、横山英幸・大阪市長（同副代表）とともに、出直しダブル選に臨むことを表明した。吉村氏は２０２０年、都構想が２度目の住民投票で否決された後、３度目の挑戦を否定していた。第一声では「一度は無理だと思ったが、『諦めたらダメなんじゃないか』という思いが強くなった」と理解を求めた。

一方、他党は突然のダブル選を「大義がない」などと批判し、独自候補の擁立を見送った。

吉村氏は大阪市や堺市で演説したが、集まった人たちから、「都構想はやらんって言ったやないか」といったヤジが飛んだ。

有権者はどう受け止めているのか。大阪市鶴見区の無職男性（７５）は、「万博を成功させた勢いで出直し選を選択したことは理解できる」と話す。

一方、同市浪速区の主婦（６９）は「２度も否決されたのに、３度目と言われても、ふに落ちない」と語った。

出直し知事選の費用は約２３億円。吉村氏が再選された場合、任期は来年４月までだ。堺市のタクシー運転手の男性（６７）は「急な選挙で候補もそろっておらず、お金の無駄だ」とぼやいた。

知事選には、無所属新人で医療財団理事長の納藤保氏（４４）、諸派新人で政治団体「無所属連合」共同代表の大西恒樹氏（６１）が立候補している。

識者「公平公正とは言いがたい」「再選でも民意得たとは言えない」

吉村氏の辞任表明からわずか７日間での告示となった知事選。ポスター掲示板の設置が間に合わない地域もあり、拓殖大の河村和徳教授（政治学）は「選挙は本来、対立候補が立候補できる環境で議論を戦わせるのが筋だ。有権者の知る権利が侵害されていると言え、公平公正な選挙とは言いがたい」と指摘する。

都構想挑戦への「民主的プロセス」と位置づけていることへの疑問の声も。冨田宏治・関西学院大教授（政治学）は「他党が相手をせず、無投票になっても不思議ではなかった状況で、再選しても民意を得たとは言えない。棄権や白票で吉村氏への批判が可視化され、吉村氏の求心力の低下につながる可能性もあるのではないか」と話した。