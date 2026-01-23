ダチョウ倶楽部が、5月25日に東京国際フォーラムホールAで、「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催することが22日、分かった。

同グループは1985年（昭60）に、24年に亡くなった電撃ネットワークの南部虎弾さんをリーダーに肥後克広（62）、寺門ジモン（63）、上島竜兵さんの4人で結成。87年に南部さんが脱退、それ以降は肥後をリーダーにした3人で活動してきた。93年流行語大賞大衆部門で銀賞受賞の「聞いてないよォ」を始め「クルリンパ」「ヤー!!」「押すなよ！ 押すなよ！ 絶対に押すなよ！」など、あまたのギャグを生み出している。また、ジャンプ芸、キス芸、熱々おでん芸、熱湯風呂芸などの“伝統芸”でバラエティー番組を席巻し、老若男女に愛されてきた。

22年5月、上島さんの死去により、現在は2人で活動中。だが、同イベントのキービジュアルには、上島さんを含む3人のイラストを採用している。

現在決定しているゲストは有吉弘行（51）、江頭2:50（60）、カンニング竹山（54）、純烈、霜降り明星粗品（33）、土田晃之（53）出川哲朗（61）、野呂佳代（42）、松村邦洋（58）や、コント赤信号リーダー渡辺正行（69）と、豪華メンバーが名を連ねている。

肥後は「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭を開催する事になりました」とし、「しかも東京国際フォーラムホールAで『デカすぎる！ おいおい、聞いてなぃよ〜！』。正直そんな気持ちですが、感動と笑いと熱湯の感謝祭を開催します！ みんなで『ヤァー！』やりましょう」と呼びかけた。

寺門は「お待たせしました！ 皆さまのおかげで40年芸人を続けさせて頂きました！」と感謝を示した。「山あり谷あり！ 皆さまにダチョウ倶楽部の全てのギャグをお見せできるか？ できないか？」とすると、「奇跡のパーティーお楽しみに！」とアピール。

当日の1階客席前方には「熱湯かぶり席」の配置も発表。40年分の思い出トークはもちろん、ギャグ＆伝統芸のオンパレードの「夢舞台」となりそうだ。