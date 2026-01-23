韓国の男性５人組グループ・ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲが２２日、初の５大ドームツアー「ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ ＜ＡＣＴ ： ＴＯＭＯＲＲＯＷ＞ ＩＮ ＪＡＰＡＮ」の東京ドーム公演を開催。今季最強寒波が到来する中、神々しいビジュアルと熱いパフォーマンスでいてつく寒さを吹き飛ばした。

ワールドツアーの一環として開催中のドームツアーは、１１月の埼玉公演から開幕。愛知、福岡を巡り、４カ所目となる東京ドームに乗り込んだ５人は、冒頭からトロッコでＭＯＡ（ファンの呼称）の元に向かった。会場の熱を感じながら「ＬＯ＄ＥＲ＝ＬＯ♡ＥＲ」を熱唱し、ＳＯＯＢＩＮ（２５）は「最初からめっちゃパワーもらいました！」と感激した。

ＴＡＥＨＹＵＮ（２３）は両耳のイヤーモニターを外し、大歓声の会場に「ＭＯＡちゃん本当にありがとう」と感謝。ＹＥＯＮＪＵＮ（２６）は「今日も幸せにしてあげます」と約束し、渾身の決めポーズを披露。ＢＥＯＭＧＹＵ（２４）が「やるじゃん！僕も負けません！」と対抗し、「１００倍かっこよくて、かわいいＢＥＯＭＧＹＵだよ！」と愛嬌を振りまいた。

序盤の「Ｌｏｖｅ Ｌａｎｇｕａｇｅ」で甘い歌声を響かせ、中盤の「Ｇｏｏｄ Ｂｏｙ Ｇｏｎｅ Ｂａｄ［Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｖｅｒ．］」で男らしいパワフルな歌声を披露。ソロステージで個々の魅力も発揮し、ＨＵＥＮＩＮＧＫＡＩ（２３）の「今日も忘れられない東京ドーム２日目にしましょう」という宣言通り、記憶に残るステージをＭＯＡと創造した。

２１日と２日間で東京ドームを熱狂させた５人は、２月７、８日に最終地・京セラドーム大阪へ。５大ドームツアーの完走まで、一気に突っ走る。