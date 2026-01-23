“全員大河ドラマ主演”岡田准一×松坂桃李×仲野太賀、伝説の689トリオに 映画「SUKIYAKI」新キャスト発表【コメント】
【モデルプレス＝2026/01/23】岡田准一が主演を務める映画「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」（12月25日公開）より、新キャスト2人が解禁。松坂桃李と仲野太賀の出演が決定し、コメントが到着した。
この度、本作の主人公であり、物語の核となる天才作曲家・中村八大（岡田）と共に、伝説の“689トリオ”を演じる新キャストが解禁。八大の相棒であり、稀代の言葉職人・作詞家の永六輔を演じるのは、2027年放送の大河ドラマ「逆賊の幕臣」での主演が決定している松坂。そして、天真爛漫な歌声で世界を虜にした歌手・坂本九を、2026年放送の大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主演を務める仲野が演じる。
主演の岡田（2014年NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」主演）を含め、出演者3人全員が大河ドラマ主演俳優であり、日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を制した岡田と松坂、そして優秀助演男優賞を受賞し、今最も旬な俳優として躍進を続ける仲野という、名実ともに日本映画界の頂点を極める3人が一堂に会する“奇跡のトリオ”が誕生した。
本作は、1963年に全米ビルボードチャートで「SUKIYAKI」が3週連続1位を記録した日本音楽史に残る名曲「上を向いて歩こう」の誕生秘話を描く物語。作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九の3人が作り上げた「SUKIYAKI」の誕生にまつわる青春、友情、挑戦の物語を中心に展開される。岡田は、天才ジャズピアニストとして名を馳せた中村八大役を演じ、役作りのためにピアノ演奏を猛特訓して挑んでいる。監督には映画「ヘヴンズ ストーリー」でベルリン国際映画祭の国際批評家連盟賞を受賞した名匠・瀬々敬久氏が起用されている。（modelpress編集部）
この作品のお話をいただいたとき、岡田さん、そして仲野太賀の名前を聞いて、「これはぜひ参加したい」と強く思いました。脚本を読ませていただき、幅広い世代の方々に今でも歌い継がれている名曲「上を向いて歩こう」の誕生の裏側に、これほどまでに熱く、人間味あふれるドラマがあったことに深く心を打たれました。僕が演じる永六輔さんは、とにかく言葉の力とユーモアに溢れた方。役作りのために当時のラジオを聴き続けていましたが、気づけば役の準備であることを忘れ、リスナーとして夢中になってしまうほど、その語り口に惹き込まれていました。現場では、中村八大さんを演じる岡田さんの、ピアノに向き合う姿に圧倒されました。半年前から準備を重ね、どんなに難しい楽譜が直前に届いても、さらりと自分のものにしてしまう。その努力を決して表に出さず、自然体でやってのける姿は、まさに八大さんそのものだと感じました。坂本九さんを演じる仲野太賀も難しい曲を撮影前もクランクインしてからも何度も練習していました。本番ではスタッフ、キャスト全員がそんな太賀の歌声に涙しました。仲野太賀の歌も作品の見どころだと思います。“689トリオ”として3人で現場で過ごした時間は、とても楽しく豊かなひと時でした。
この時間を通して改めて、ものづくりの美しさを感じました。
出演が決まったとき、誰もが知るあの名曲にはこんなドラマがあるだなんて、脚本を読みながらワクワクしました。岡田さんと松坂さんという、心からリスペクトするお2人と一緒に“689トリオ”として演じられる喜びは本当に大きかったです。坂本九さんという国民的スターを演じるのは、プレッシャーもありますが、ひたすら当時の映像や音源をチェックし、音楽監督とも相談しながら、曲の成り立ちを一度分解して、九さんの「ハート」で繋がれる表現を模索してきました。10代の頃からお世話になっている瀬々監督との現場も感慨深く、監督の熱量を感じると、ああ、今いいものが撮れているんだなと安心して撮影に臨むことができました。当時の人たちが持っていた熱量、そして音楽の素晴らしさが伝わるような、温かい作品にできるよう心を込めて演じました。映画館を出た時に「この時代ってよかったな」とか「音楽って最高だな」と、お客さんに思ってもらえるような、そんな温かい作品になれば、と思っています。
松坂桃李さん仲野太賀さん、このお2人がそれぞれ永六輔さん坂本九さんを演じていただけるなら。その思いは、間違いではありませんでした。彼らは最高で、映画の中でですが、ともに偉大な名曲「上を向いて歩こう」を作り上げていく作業は、僕の人生の中で特別な時間になりました。ぜひ時代に色褪せない名曲を生み出す3人の姿をスクリーンでご覧いただけますと幸いです。
岡田准一さんに初めてお会いした日、「六輔さんと九さん役は誰ですか？」と聞かれ、まだ問い合わせもしていない、妄想の2人の名前を口にしました。その妄想が、そのまま現実になりました。松坂桃李さんは、人間味溢れる六輔さんのように、発するセリフに、魂と血を通わせることのできる俳優です。見学にいらした、六輔さんの娘さん達が、「父が居る！」と驚いていました。仲野太賀くんは、歌声で人の心を掴む九さんのように、歌に感情を乗せて演じられる俳優です。観客役の皆さんが、初めて聴く太賀くんの歌声の素晴らしさに感動し、驚いていました。そして、今年と来年、まさか、2人の大河ドラマ主演が立て続けに決まり、「689トリオ」が「大河主演トリオ」になるなんて…！たぶん、この世で、私が1番驚いています。この3人が、音楽を通して、全身全霊でぶつかりあった熱気、皆様にも、ぜひ映画館でご堪能頂きたいです。
