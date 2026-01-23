巨人・田中将大投手（３７）が２２日、前楽天・則本昂大投手（３５）との再共闘を喜び、「負けないように」と結果で意地を見せることを誓った。Ｇ球場で自主トレを公開。１３年日本一コンビである２歳下の右腕の加入に「まさかという感じ」と初言及した。し烈な先発競争を勝ち抜き、日米通算２０１勝、その先を目指すプロ２０年目。ブルペンでは抜群の仕上がりを見せて並々ならぬ決意をにじませた。

静寂の空間に「んっ！」と太い声が響いた。捕手を座らせての３６球目。田中将は出力を上げ、キレ味鋭い直球をミットにたたき込んだ。気温５度。キャンプイン前の１月であることを忘れさせる仕上がりに、前楽天の長坂ブルペン捕手も思わずうなった。日米２００勝イヤーの翌年。チーム最年長３７歳は「全て順調に来てます」と自信を持って口にした。

特別な後輩との再共闘にひときわ燃えている。１３年、共に楽天を日本一へと導いた則本が電撃加入。本人から移籍決断の連絡をもらった際は「え、ほんまに？」と驚きを隠せなかった。メジャー挑戦の意向を知っていただけに「まさかという感じ。電話が来た時に当然、希望のアメリカのどこかの球団に決まったんだろうなってテンションで出たら、また同じユニホーム（笑）」とうれしそうだった。

両者の運命が交錯するのは２年ぶり。「一緒のユニホームを着て戦うことになるとは想像もしてなかった。うれしく思いますね」。２学年下の則本とは過去に沖縄で合同トレも行っていた間柄。「リーグ優勝、日本一になった時の選手も今では現役で数少ないし、特別なチームメートの一人。また一緒にやれるのも縁だと思うので、彼に負けないように僕も頑張らないと。同じポジションを争うことになれば、自分が勝っていかないといけない」とライバル視も忘れなかった。

通算２００勝を達成した移籍１年目は１０先発で３勝４敗。チームは今オフ先発候補だけで９人を補強し、阿部監督も「新しくチームをつくる」と宣言した。年明けから２週間は沖縄で単独トレ。体の仕上がり具合が覚悟の表れといえる。「２００勝がモチベーションで去年もやっていたわけではないので。ユニホームを着て戦っている限り、負けるつもりはない。『投げさせたいな。マウンドに上げたいな』と思ってもらえるように結果を出していく」と決意をにじませた。

今季の目標は先発として１４年ぶりの日本一に貢献すること。自主トレで着用したＴシャツには２００→２０１（勝）のデザインを施し「また次の１勝に向けて、という意味ですね」。則本という新たな刺激も全て２０年目の力にする。（堀内 啓太）

◆１３年の楽天 投手では田中が２４勝０敗、防御率１．２７。１年目の則本が１５勝８敗で新人王。野手ではジョーンズ、マギーらが打線を支えて球団初のリーグ優勝。巨人との日本シリーズでは則本が第１戦に先発。田中は第２、６戦に先発。最終第７戦は先発・美馬が６回無失点と好投し、第５戦の救援から中２日の２番手・則本が２回無失点。９回は田中が前日の１６０球完投負けから魂の連投で日本一の胴上げ投手となった。