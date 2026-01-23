「ダチョウ倶楽部」の肥後克広と寺門ジモンが、５月２５日に東京国際フォーラム・ホールＡで「ダチョウ倶楽部４０周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催することが２２日、決定した。

ダチョウ倶楽部にとって初の大型周年ライブだ。１９８５年に４人で結成。その後は肥後克広、寺門ジモン、上島竜兵さん（２２年死去）の３人編成となり「聞いてないよォ」「ヤー！！」などのギャグでブレイクし、お茶の間の顔として息の長い活躍を続けてきた。

感謝祭当日は事務所の後輩・有吉弘行をはじめ、ゆかりの深い後輩芸人が集結。江頭２：５０、カンニング竹山、霜降り明星・粗品、土田晃之、出川哲朗、松村邦洋、渡辺正行といった、世代や事務所の枠を超えた豪華メンバーが盛り上げる。芸人以外にも純烈や野呂佳代などが駆けつける。

リーダーの肥後は、東京国際フォーラム・ホールＡという巨大ホールでの開催に「デカすぎる！ おいおい、聞いてなぃよ〜！ 正直そんな気持ちですが、感動と笑いと熱湯の感謝祭を開催します！」と気合。「みんなで『ヤァー！」やりましょう」と息巻いた。

寺門は「皆様のお陰で４０年芸人を続けさせて頂きました！ 山あり谷あり！」と応援に感謝。「皆様にダチョウ倶楽部の全てのギャグをお見せできるか？ できないか？ 奇跡のパーティーお楽しみに！」と呼びかけた。

約５０００席の会場には、１階客席前方に「熱湯かぶり席」を配置。おなじみの熱湯風呂芸を目の前で観覧できるスペシャルシートを設置する。歌も笑いも織り交ぜて、４０年分の感謝を届ける。