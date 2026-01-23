阪神・藤川球児監督（４５）が２２日、若虎に「本気を見せろ」と号令をかけた。兵庫・西宮市内のホテルで１、２軍合同スタッフ会議を実施し、沖縄春季キャンプのメンバー振り分けを発表。自身が指揮する宜野座組は平均年齢２５・５歳という若い４０選手を選び「本気を見る。本気の姿を見て、こちらが必死にその選手たちの歩みになるように見る」と熱っぽく語った。

抜てきした注目の一人が高卒２年目右腕・今朝丸だ。昨季は２軍で先発経験をじっくり積ませた。「乗り越えてきましたから。注目を浴びるところで小さなステップを踏んでもらう」。ドラフト１位・立石は右足負傷で見送ったが、同２位・谷端や育成選手の伊藤稜、嶋村も手元に置き、戦力の底上げを図る構えだ。

一方で２５年の春季キャンプで故障した大竹、ベテラン組の梅野、木浪も初めて平田２軍監督率いる具志川スタートとした。「各選手に、一人ずつにある程度コミットした」。この日のミーティングでは「最後にファンの方に一番いい景色を見てもらえるチームづくりを」と、首脳陣らと思いを共有した指揮官。球団初のセ・リーグ連覇へ、スイッチを入れた。（小松 真也）