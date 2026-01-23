オリックス・山下舜平大投手（２３）が２２日、完全覚醒へ「２月に１６０キロ」の目標を定めた。大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開し、「一人しか開幕戦は投げられない。そこに合わせて（宮崎）キャンプで準備していく」とエースの宮城らに堂々の挑戦状。９勝（３敗）を挙げて新人王に輝いた２３年以来の開幕投手へ、明確な展望を描いた。

「寒さもある中でどれだけ（球速が）出るかは、とてもいい指標になる。（１６０キロを）出したい」。第三腰椎分離症のリハビリ過程だった１年前よりも早いペースで出力を上げ、真冬のブルペンではすでに１５３キロを計測。腰痛の再発防止を最大のテーマに掲げ、自主トレ中は腹筋や体幹部へ力を入れた投球フォームを意識している。「（スピードを）出しにいける体づくりも大切」とまずはキャンプで“大台”をクリア。シーズンで自己最速１６１キロの更新も視野に入れた。

「確実に幅が広がる。バットの芯を外すくらい曲げて、かつ球速が出ているのが理想」と、１４０キロ台後半の「スラッター」に近い新球・カットボールの精度向上にも意欲満々。４試合で１勝に終わった２５年を経て「逆に、けがをせずに１年を乗り越えた時の結果が楽しみ」とほほ笑んだ。うま年の舜平大が突き抜ける。（南部 俊太）