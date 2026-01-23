²¬ÅÄ½Ú°ì¡ß¾¾ºäÅíÍû¡ßÃçÌîÂÀ²ì¤¬ÅÁÀâ¤Î¡È689¥È¥ê¥ª¡É¤Ë¡¡Ì¾¶Ê¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ò±Ç²è²½¡ØSUKIYAKI ¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¸ø³«Æü·èÄê
¡¡1963Ç¯¡¢Á´ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç3½µÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ²»³Ú»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯Ì¾¶Ê¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡ÊSUKIYAKI¡Ë¡×¡£¤½¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡ØSUKIYAKI ¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡Ù¤¬¡¢12·î25Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢Ä¶ÆÃÊó±ÇÁü¤ÈÄ¶¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è²½¡ØSUKIYAKI ¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡ÙÄ¶ÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î¤¿¤ÀÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿1960Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºî¶Ê²È¡¦ÃæÂ¼È¬Âç¡¢ºî»ì²È¡¦±ÊÏ»Êå¡¢²Î¼ê¡¦ºäËÜ¶å¤È¤¤¤¦¡¢¸å¤Ë¡È689¥È¥ê¥ª¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë3¿Í¤Î¼ã¤É½¸½¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë³Ú¶Ê¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¤À¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ëÅ·ºÍºî¶Ê²È¡¦ÃæÂ¼È¬Âç¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¡ÈÅ·ºÍ¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡É¤Èëð¤ï¤ì¡¢¸å¤Ë¡ÖÌÀÆü¤¬¤¢¤ë¤µ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö±ó¤¯¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦¤Î¹ñ¤«¤é¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¡Ö¾ÐÅÀ¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÌ¾¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿²»³Ú³¦¤ÎµðÀ±¤Ëº²¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ÃæÂ¼È¬Âç¤È¤È¤â¤Ë¡È689¥È¥ê¥ª¡É¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µ©Âå¤Î¸ÀÍÕ¿¦¿Í¤Ç¤¢¤ëºî»ì²È¡¦±ÊÏ»ÊåÌò¤Ë¾¾ºäÅíÍû¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·¤¿²Î¼ê¡¦ºäËÜ¶åÌò¤ËÃçÌîÂÀ²ì¤¬·èÄê¡£²¬ÅÄ¤ò´Þ¤á¡¢3¿ÍÁ´°÷¤¬NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¼ç±é·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢°ÛÎã¤«¤Ä¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£²»³Ú»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹ÅÁÀâ¤Î¥È¥ê¥ª¤ò¡¢¸½Âå¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÁ¯Îõ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¡£
¡¡È¬Âç¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ©Âå¤Î¸ÀÍÕ¿¦¿Í¡¦ºî»ì²È¤Î±ÊÏ»Êå¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2027Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØµÕÂ±¤ÎËë¿Ã¡Ù¤Ç¤Î¼ç±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ºäÅíÍû¡£¤½¤·¤Æ¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÀ¤³¦¤òÎº¤Ë¤·¤¿²Î¼ê¡¦ºäËÜ¶å¤ò¡¢2026Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê2014Ç¯NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø·³»Õ´±Ê¼±Ò¡Ù¼ç±é¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ú½Ð±é¼Ô3Ì¾Á´°÷¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¼ç±éÇÐÍ¥¡Û¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤òÀ©¤·¤¿²¬ÅÄ¤È¾¾ºä¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·º£ºÇ¤â½Ü¤ÊÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÃçÌî¤È¤¤¤¦¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ±Ç²è³¦¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤ë»°¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡È´ñÀ×¤Î¥È¥ê¥ª¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ø¥ô¥ó¥º ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¹ñºÝÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¸Ø¤ëÌ¾¾¢¡¦À¥¡¹·Éµ×¡£ÉÔ°Â¤ÈÊÄºÉ´¶¤¬Éº¤¦¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë»þÂåÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢ÀÄ½Õ¡¢Í§¾ð¡¢¤½¤·¤ÆÄ©Àï¤ò¶»¤Ë¡¢µÕ¶¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿3¿Í¤ÎÊª¸ì¡£¡ÖÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¢£±ÊÏ»ÊåÌò¡§¾¾ºäÅíÍû¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÃçÌîÂÀ²ì¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ëº£¤Ç¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾¶Ê¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÇ®¤¯¡¢¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¬±é¤¸¤ë±ÊÏ»Êå¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Êý¡£Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÅö»þ¤Î¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÌò¤Î½àÈ÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¤½¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ë¤Ò¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÃæÂ¼È¬Âç¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¾Ç¯Á°¤«¤é½àÈ÷¤ò½Å¤Í¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤³ÚÉè¤¬Ä¾Á°¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤é¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤ò·è¤·¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈ¬Âç¤µ¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ëÃçÌîÂÀ²ì¤âÆñ¤·¤¤¶Ê¤ò»£±ÆÁ°¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤é¤â²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬¤½¤ó¤ÊÂÀ²ì¤Î²ÎÀ¼¤ËÎÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÌîÂÀ²ì¤Î²Î¤âºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È689¥È¥ê¥ª¡É¤È¤·¤Æ3¿Í¤Ç¸½¾ì¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯Ë¤«¤Ê¤Ò¤È»þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºäËÜ¶åÌò¡§ÃçÌîÂÀ²ì¤Î¥³¥á¥ó¥È
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¾¾ºä¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡È689¥È¥ê¥ª¡É¤È¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÅö»þ¤Î±ÇÁü¤ä²»¸»¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ê¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ò°ìÅÙÊ¬²ò¤·¤Æ¡¢¶å¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¤Ç·Ò¤¬¤ì¤ëÉ½¸½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10Âå¤Îº¢¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¥¡¹´ÆÆÄ¤È¤Î¸½¾ì¤â´¶³´¿¼¤¯¡¢´ÆÆÄ¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢¤¢¤¢¡¢º£¤¤¤¤¤â¤Î¤¬»£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È°Â¿´¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç®ÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿´¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è´Û¤ò½Ð¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤Î»þÂå¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡Ö²»³Ú¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤Ê¡×¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê²¹¤«¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÂ¼È¬ÂçÌò¡§²¬ÅÄ½Ú°ì ¾¾ºäÅíÍû¡õÃçÌîÂÀ²ì¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¾¾ºäÅíÍû¤µ¤óÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤ª2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±ÊÏ»Êå¤µ¤óºäËÜ¶å¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏºÇ¹â¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤È¤â¤Ë°ÎÂç¤ÊÌ¾¶Ê¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ï¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¼¤Ò»þÂå¤Ë¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹3¿Í¤Î»Ñ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
