沢口靖子、『科捜研の女』クランクアップに涙 今夜放送「ファイナル」を前に沢口が“テレ朝ジャック”【コメント／あらすじ】
俳優の沢口靖子が主演を務める人気シリーズの最終作『科捜研の女 FINAL』（テレビ朝日系／後８：00〜後９：48）がきょう23日、放送300回という節目を迎えるとともに、26年間の歴史に幕を閉じる。この放送直前に沢口靖子のクランクアップコメントが到着した。
【写真】花束を手に微笑む沢口靖子
クランクアップ当日、最後の撮影が終了した瞬間、スタジオは盛大な拍手に包まれ、キャスト＆スタッフが科捜研のラボセット前に大集合。監督から大きな花束を受け取った沢口は一礼してスピーチを始めるが、実はこの日のために歴代スタッフも多数集結しており、それに気づいた沢口は「懐かしいみなさまも駆けつけてくださって、お顔を見るだけでちょっと気持ちがこみあげてしまいました」と、瞳を潤ませる。
その後、沢口はあふれそうになる涙をこらえながら、「マリコは“科学は嘘をつかない。”という言葉が口ぐせで、科学一辺倒でしたが、この《FINAL》では、論文からみんなの気持ちを読み解いて、人間として成長したなあと感じた作品でした。そして私も、『科捜研の女』に出会ったことで、俳優としてたくさん学ばせていただきました。この作品の撮影で、みなさんと過ごした日々は、人生の宝物です」と力強くあいさつ。最後に深々とお辞儀して感謝を表す沢口に、キャスト、スタッフから惜しみない拍手が贈られた。なお、沢口のクランクアップ映像は現在、番組公式SNSなどで公開中となっている。
また、番組では、《FINAL》放送に向けて『科捜研の女』5大メモリアルプロジェクトを展開してきたが、そのラストプロジェクトは、“科捜研の女DAY”として、朝から、沢口がテレビ朝日の番組に次々出演し、“電波ジャック”するというもの。『グッド！モーニング』(前4：55※一部地域を除く)、『羽鳥慎一モーニングショー』(前8：00)、『大下容子ワイド！スクランブル』(前10：25※一部地域を除く)に生出演。さらに、『ザワつく！金曜日』(後6：50〜※一部地域を除く)にも出演する。それぞれの番組で、沢口が自分自身の言葉で見どころを伝える予定となっている。
■沢口靖子（榊マリコ 役）クランクアップコメント全文
懐かしいみなさまも駆けつけてくださって、お顔を見るだけで気持ちがこみあげてしまいました。ありがとうございます。
無事にクランクアップを迎えることができました。みなさまも本当にお疲れ様でした。
クランクインの日に、いつも感じていたことがあります。１年も空いているのに、まるで昨日まで撮影を続けてきたかのような…。いつも温かくてアットホームで、心地のいい現場を作っていただいていたなあ、と…。
榊マリコは「科学は嘘をつかない」という言葉が口ぐせで科学一辺倒でしたが、この《FINAL》では、論文からみんなの気持ちを読み解いて、人間として成長したなあと感じた作品でした。
そして私も『科捜研の女』に出会ったことで、俳優としてたくさん学ばせていただきました。この作品の撮影で、みなさんと過ごした日々は、人生の宝物です。また、成長した自分になって、みなさまと再会できることを願っています。本当にありがとうございました。
■『科捜研の女 FINAL』あらすじ
京都市内のスマート・モビリティ実証実験特区で複数の自動運転機器が同時に暴走し、爆発に遭遇したロボット企業の開発部員の男性が死亡する事件が発生。榊マリコ（沢口）ら科捜研のメンバーは事故か殺人かを見極めるため、現場の微物やシステム障害を科学的に解析していく。すると特区の集中管理システムに何者かが不正アクセスした痕跡が見つかり、特区を狙ったサイバーテロらしきことが判明する。しかも犯人は広域を刻々と移動している可能性が浮上。犯人は移動しながらまたどこかでテロを起こすつもりなのか。マリコたちは最新技術と地道な鑑定を武器に“顔の見えない犯人像”に迫っていくが、追跡は困難を極め、事件は予測不能な方向へ。榊マリコ最後の事件がいま、静かに幕を開ける。
