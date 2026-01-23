ダチョウ倶楽部、豪華ゲストと40周年感謝祭 異例の「熱湯かぶり席」も【コメント全文】
「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」が、5月25日に東京国際フォーラム ホールA開催されることが決定した。
【写真】白菜抱え…“最近ハマっていること”ダチョウ倶楽部・肥後克広
ダチョウ倶楽部は1985年に結成。結成当初は4人でスタートも、のちに、肥後克広、寺門ジモン、上島竜兵さんの3人で、「聞いてないよォ」（1993年流行語大賞大衆部門・銀賞）、「クルリンパ」、「ヤー!!」、「押すなよ!押すなよ!絶対に押すなよ!」、「つかみはOK!」、「みんな仲良く脇（和気）・アイ!アイ!」などのギャグを繰り出し、ジャンプ芸、キス芸、熱々（あつあつ）おでん芸、熱湯風呂芸を生み出し、テレビのバラエティ番組を席巻。老若男女に愛されてきた。
ビートたけし、志村けんさん、片岡鶴太郎などの先輩芸人からも愛され、コント赤信号、ウッチャンナンチャン、出川哲朗などの同時代芸人とも切磋琢磨し、有吉弘行、土田晃之などの後輩芸人からも慕われる、唯一無二のキャリアを積み重ねてきた彼ら。
今回ライブは、そんなダチョウ倶楽部が、交流のある芸人、タレント、歌手らと夢の競演を果たし、40年分の感謝を伝え、新たな1歩を踏み出すメモリアルな1日となる。現在決定しているゲストは、ダチョウ倶楽部が、当日「絶対来てヨォぉぉ〜」とお願いしている有吉弘行、江頭2:50、カンニング竹山、純烈、粗品（霜降り明星）、土田晃之、出川哲朗、野呂佳代、松村邦洋、渡辺正行（コント赤信号）ほかと豪華ラインナップを予定。その他ゲスト出演者についても随時発表される。
およそ5000席の会場には、1階客席前方に「熱湯かぶり席」を配置。熱湯風呂芸を、テレビ画面ではなく、目の前で観覧できるスペシャルシートを用意する。また、全席指定のチケット料金は「いい風呂」にちなんで、税込1万1260円で販売。ダチョウ倶楽部と、駆け付けたゲスト出演者や歌手による、40年分の想い出トーク、ギャグ＆伝統芸のオンパレード、歌あり、笑いあり、涙ありの、「夢舞台」が、ついに実現する。
チケットはイープラスにて、26日午前10時より最速抽選先行受付がスタート。一般発売はリーダーの誕生日にあたる3月15日午前10時から。
■肥後克広
ダチョウ倶楽部40周年感謝祭を開催する事になりました。しかも東京国際フォーラムホールAで「デカすぎる！おいおい、聞いてなぃよ〜！」。正直そんな気持ちですが、感動と笑いと熱湯の感謝祭を開催します！みんなで「ヤァー！」やりましょう。
■寺門ジモン
お待たせしました！皆様のお陰で40年芸人を続けさせて頂きました！山あり谷あり！皆様にダチョウ倶楽部の全てのギャグをお見せできるか？できないか？奇跡のパーティーお楽しみに！
