ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」が出演するRKBラジオ「つばきファクトリーの今夜だけ浮かれディオ」（毎週木曜日午後11時30分〜）の公開収録が22日、東京都新宿区の「西新宿ナルゲキ」で行われた。

「今夜だけ超！浮かれディオ」と題し、メンバーの小野瑞歩（25）、豫風瑠乃（18）、土居楓奏（15）の3人が参加。RKBの橋本由紀アナウンサー（25）がMCを務め、1、2部ともに大勢のファンが集まった。

収録では普段ラジオで行っているコーナーのスペシャル版などを実施。約1時間ずつのイベントを終え、小野は「皆さんの笑顔を見て、私までうれしくなりました。いつかメンバー全員で（公開収録を）やりたい」と話した。

終了後にはグループの公式インスタグラムに動画をアップ。豫風は「もう1回、もう1回！」と再び公開収録を行うことを熱望し「いろんな人とコミュニケーションが取れました。ぜひ（番組を）聞いてください！」とアピール。土居も「楽しかったです！」と笑顔だった。

収録した1部の模様は今月29日、2部は2月5日にオンエア予定。また、イベントサイト「K―PRO」で24日から配信もされる。